Минздрав сообщил о 33 новых зараженных COVID-19. По девять в Бишкеке и Оше, восемь в Нарынской области, по три в Чуйской и Ошской областях, один в Джалал-Абадской области.

«Сегодня зарегистрировано 33 новых случаев, из них 26 выявлены у граждан находившихся под медицинским наблюдением. Один случай выявлен у гражданина прибывшего из-за рубежа. В 6 случаях источник инфекции не установлен», — замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

В числе новых зараженных шесть медиков. Три из них в Нарынской области и по одному в Бишкеке, Ошской области и Оше. Кроме того, Усенбаев сообщил, что при массовом скрининге сотрудников детсадов коронавирус обнаружили у трех человек.

Также чиновник сообщил о заражении среди сотрудников Минздрава.

«В Министерстве здравоохранения вирусом COVID-19 заразились пять сотрудников. На сегодняшний день, состояние пациентов удовлетворительное, проводится соответствующее лечение. Все необходимые меры противоэпидемической защиты остального состава проведены. Более 30 сотрудников продолжают работу в условиях обсервации», — сказал Усенбаев.

Выписаны из больниц за сутки 65 человек.

30 в Нарынской области, 18 в Оше, восемь в Бишкеке, семь в Ошской области, по одному в Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

В том числе среди выписанных два медика.

Общее число заражений в стране — 2007 случаев, из них 1425 выздоровели, 560 получают лечение (двое в реанимации), 22 умерли.