Международная ассоциация развития (МАР) выделит Кыргызстану $50 миллионов на проект «Образование для будущего». Половина этой суммы будет кредитом, вторая часть — грантом.

Проект соглашения между Кыргызстаном и МАР рассмотрели в парламенте 8 июня.

Замглавы минобразования и науки Надира Джусупбекова рассказала, что Кыргызстан получит деньги сроком на 38 лет, шесть из которых будут льготным периодом со ставкой в 0,75%.

По словам Джусупбековой, проект должен улучшить подготовку детей к школе и помочь Кыргызстану в продвижении в рейтинге PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

На заседании заместитель министра финансов Суйеркул Абдыбалы тегин рассказал на что пойдут полученные средства:

19% от всей суммы уйдут на консультационные услуги;

11,5% на обучение;

3,2% пойдут на операционные расходы.

При этом он добавил, что минфин постарается оплатить консультационные услуги за счет гранта.

Соглашения о финансировании между Кыргызстаном и МАР по проекту «Образование для будущего» подписали 7 мая 2020 года в Бишкеке.

Что такое PISA?

PISA — это международная программа по оценке навыков 15-летних школьников в чтении, математике и науке. Тестирование проводится с 2000 года Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD).

Результаты теста публикуются через год после тестирования, чтобы помочь правительствам разных стран мира сформировать свою политику в области образования.

Кыргызстан участвовал в тестировании два раза — в 2006 и 2009 годах. Оба раза Кыргызстан занимал последнее место среди 70 стран мира. В результате власти Кыргызстана отказались от дальнейшего участия в тестировании. В 2013 году Канат Сыдыков, который тогда занимал должность министра образования, заявил, что участие в PISA приостановили из-за реформы образования в стране.

В том же году представители Всемирного банка в Кыргызстане, которые спонсировали участие Кыргызстана в PISA, заявили, что министерство образования не запрашивало дальнейшее финансирование на проведение тестирования.

В 2019 году экс-министр образования Гульмира Кудайбердиева заявила, что в 2024 году кыргызские школьники планируют принять участие в международном тестировании PISA.

Кредиты во время эпидемии COVID-19

Для Кыргызстана это уже не первый грант и кредит, который страна и доноры одобрили во время эпидемии коронавируса.

Ранее Республиканский штаб опубликовал данные, что Кыргызстан получит $462,3 миллиона на борьбу с коронавирусом.

На кредитной основе Кыргызстан получит больше половины средств — $352,5 миллионов, в виде грантов международные организации перечислят стране $79,4 миллионов.

Штаб не сообщил, на какой основе будут перечислены еще $30,3 миллионов.