Пресс-служба международного аэропорта «Манас» сообщила, что с 8 июня открыты все внутренние авиарейсы по Кыргызстану.

«После длительного карантина были обслужены первые внутренние авиарейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек. Общее количество пассажиров на рейсе от 8 июня — 208 человек», — сказали в пресс-службе аэропорта.

По данным пресс-службы, в аэропорту и салонах самолёта была проведена дезинфекция и соблюдены все санитарные нормы по требованиям минздрава.

«Мы просим всех пассажиров соблюдать рекомендованные меры предосторожности. Вход в терминалы всех аэропортов Кыргызстана разрешен только для вылетающих пассажиров при наличии защитных масок. Все пассажиры при входе будут проходить через автоматизированную термометрию и дезинфекционные тоннели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее власти сообщали, что с 15 июня начнут подготовку к открытию международных авиарейсов. Глава Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев, сообщал, что сейчас идет согласование алгоритма действий между минздравом, аэропортами и самим агентством.

«Министерство здравоохранения и МЧС согласны на два-три рейса в день, в этом случае они смогут выполнять все требования по обсервации», — сказал он.

Власти в марте закрыли границу и прекратили международные и внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане. Однако аэропорт «Манас» продолжал обслуживать грузовые и чартерные рейсы.

На 8 июня в стране зафиксировано 2032 случая заражения коронавирусом, умерли 23 человека с COVID-19.