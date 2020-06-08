Издание Vlast.kz сообщило, со ссылкой на Комитете государственных доходов Казахстана, что Кыргызстан в 10 раз занижает данные по экспорту и импорту товаров. По оценкам Комитета, цены на товары, произведенные в Китае, занижаются Кыргызстаном до 400 раз, из-за чего казахстанскому бюджету наносится урон.

По данным Комитета, за полтора года (январь 2019 – июнь 2020) из Кыргызстана в Казахстан и Россию проследовало почти 80 тысяч автотранспортных средства.

Вывоз товара

По результатам мониторинга, выявлено 389 попыток вывоза товаров, включенных в перечень изъятия. За это власти Казахстана оштрафовали кыргызских перевозчиков на сумму в более 133 млн тенге.

Также было выявлено 2 302 попытки вывоза товаров, на которые установлены запреты и ограничения (нефтепродукты, медицинские маски, медицинские перчатки, лом, лесоматериалы, картофель, мука и так далее), а также 181 факт несоблюдения норм экспортного контроля (химикаты, взрывчатые вещества, рентген аппараты).

«Также имели место попытки незаконного вывоза природного урана – возбуждено уголовное дело. Также без разрешения на транзит пытались вывезти патроны для оружия военного образца», – добавили в ведомстве.

Ввоз товара

Комитет зарегистрировал 2 600 случаев, когда документы на ввозимый товар были оформлены на фиктивных получателей (непричастных к импорту и банкротов) и 6 тысяч фактов лже-транзита (20% от всего потока товаров из Кыргызстана, заявленного в качестве транзита).

Из 1 547 тематических налоговых проверок автомашин, следовавших из Кыргызстана, в 1 505 случаях были выявлены нарушения — товар не соответствовал сведениям, указанным в накладных в 98% случаев.

«Подавляющее большинство нарушений – несовпадение ввозимых из Кыргызстана товаров с наименованиями, указанными в товарно-транспортных накладных. Кроме того, цены товаров производства Китая, указанные в накладных, значительно ниже цен на аналогичные товары в нашей стране. В отдельных случаях – до 400 раз. Это влечет недопоступление НДС в бюджет Казахстана и стран партнеров», – отмечают в казахстанском ведомстве.

Разница в экспорте и импорте

Согласно заявлению комитета, данные экспорта Кыргызстана и импорта Казахстана существенно разнятся: цифры Кыргызстана ниже в 10 раз. По информации Кыргызстана, экспорт в Казахстан за 9 месяцев 2019 года составил 18 млрд тенге, а по данным Казахстана – 186 млрд тенге. Кроме того, в комитете подчеркнули, что с учетом фактов занижения стоимости и лже-транзита, эта разница будет еще больше.

В комитете госдоходов также заявили, что объем китайских товаров, ввозимых из Кыргызстана в Казахстан и Россию, в 2 раза превышает объем официального импорта в Кыргызстан из Китай. По данным комитета, в прошлом году в Кыргызстан из Китая импортировано 75 тысяч тонн товаров, а экспортировано в Казахстан и дальше проследовало в Россию 149 тысяч тонн.

«Такая ситуация во взаимной торговле наносит урон бюджету Казахстана и ставит в неравные конкурентные условия казахстанский бизнес», – подчеркивают в комитете.

В ведомстве отметили, что в течение 2019 года, и в этом году были неоднократные встречи на разных уровнях, где обсуждалась необходимость снижения теневого оборота товаров.

«Казахстанские фискальные органы проводят онлайн-обмен предварительной информацией из экспортных деклараций с Узбекистаном, а с этого года также с Китаем. Проводится работа и с другими странами. Предложения по взаимодействию направлялись и в адрес кыргызской стороны. Однако наши запросы в решении проблемы остаются без ответа», – заявили в КГД.

Различия в данных с Китаем

В 2017 году Казахстан уже поднимал вопрос о «существенных различиях» в сведениях о товарообороте между Кыргызстаном и Китаем.

Тогда на встрече глав правительств стран ЕАЭС премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев затронул тему «серого импорта». Он сделал заявление 25 октября, в разгар таможенного противостояния на кыргызско-казахской границе из-за высказываний тогдашнего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

«Согласно внешнеторговым данным КНР, экспорт товаров из Китая в Кыргызстан в 2015 году составил 4,3 миллиарда долларов, тогда как импорт КР из этой страны — миллиард. Отклонение составляет 3,3 миллиарда долларов. В 2016-м, по данным Китая, экспорт был уже 5,6 миллиарда долларов, а по данным Кыргызстана, импорт составил 1,5 миллиарда. Как видите, тут отклонение в 4,1 миллиарда», — сказал Сагинтаев.

По данным «International Trade Centre» (Международного торгового центра), с 2001-го по 2018 год в Китай ввез в Кыргызстан товаров на сумму почти в 13,6 млрд долларов. При этом в Китае данные об экспорте составляют 67,2 млрд. Таким образом, «неучтенными» остались более 53,6 млрд долларов.

Тогда Государственная таможенная служба пояснила, что Кыргызстан является транзитной страной для товаров из Китая, поступающих в Центральную Азию.

«В большинстве случаев в качестве страны назначения указывается Кыргызстан как первая страна на пути следования транзитных товаров в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан. Китай формирует статистику по принципу направления товаропотока, то есть транзитные товары, следующие через нашу территорию, тоже включаются в экспорт», — сообщили в ГТС.

Журналистское расследование о контрабанде

Осенью 2019 года вышло масштабное совместное расследование журналистов радио «Азаттык», OCCRP и Kloop о коррупции, контрабанде и более 700 миллионах долларов, незаконно выведенных из Кыргызстана.

Согласно ему, за период с 2011 по 2017 годы один из фигурантов расследования, китайский бизнесмен уйгурского происхождения Айэркен Саймаити и его фирма «Абдыраз» различными путями отправляли деньги из Кыргызстана за рубеж. Из-за этого государственная казна Кыргызстана недополучила в виде налогов около 6 миллиардов сомов.

Саймаити был убит вечером 10 ноября 2019 года в городе Стамбуле. До этого он успел передать журналистам информацию и документы, которые подтверждали, что в период с 2011 по 2017 годы он отмывал деньги и выводил их из Кыргызстана.

В частности, представленные им бумаги доказывали, что из Кыргызстана выводились миллионы долларов, причем как переводами через банки, так и вывозом их курьерами на самолетах.

Выведенные Айеркеном Саймаити из Кыргызстана 700 млн долларов (позже финполиция сообщила, что на самом деле выведено не 700, а 900 млн долларов), были не его деньгами. По словам предпринимателя, это была прибыль компании-грузоперевозчика «Абу-Сахий», которая принадлежала другому китайскому бизнесмену уйгурского происхождения — Хабибулле Абдукадыру, на которого работал Саймаити. Он рассказывал, что «за каждые переведенные 10 тысяч долларов получал по пять долларов».

На выведенные из КР средства был приобретен земельный участок в Дубае, стоимостью минимум 50 млн долларов. Кроме того, с целью покупки недвижимости средства переводились и в США, Турцию, Великобританию.

Айеркен Саймаити не раз подчеркивал, что в формировании доходов «Абу Сахий», занимавшейся перевозками товаров из Китая в Узбекистан, немаловажную роль играла Государственная таможенная служба Кыргызстана.

«Тогдашний заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов был гарантом того, что грузы, принадлежащие фирме Хабибуллы Абдукадыра, будут беспрепятственно пересекать границу», — рассказал он.

По его словам, «делами «Абу-Сахий» внутри Кыргызстана занимался Райымбек Матраимов».

«Мы давали ему деньги, чтобы грузовики с товарами спокойно проезжали в Узбекистан. За одну фуру из Китая платили по 4600 долларов. А в месяц границу пересекало от 600 до 700 таких большегрузов», — рассказывал Саймаити.

Помимо этого он сообщил, что перечислял деньги на счет общественного благотворительного «Фонда имени Исмаила Матраимова», предоставив в подтверждение своих слов ряд банковских документов. Согласно этим выпискам, общая сумма переведенных денег составила 2,4 млн долларов.

Старший из братьев Матраимовых, депутат Искендер Матраимов, позже подтвердил, что поступления от Саймаити были, но «он перевел всего 200 тысяч долларов». Матраимовы отрицают все факты, приведенные в расследовании.

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