В Казахстане 6 июня сразу в нескольких городах прошли митинги оппозиции. По всему Казахстану задержали более ста человек.

Повестка митингов — кредитная амнистия (отмена кредитных задолженностей), освобождение политических заключенных, требование запрета на продажу земель иностранцам, национализация земель и объектов, переданных в частные руки.

Протестные акции прошли в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и нескольких других городах, в них приняли участие несколько сотен человек.

Ранее о своем намерении выйти на акцию протеста заявили две не связанные друг с другом политические организации – незарегистрированная Демократическая партия и Демократический выбор Казахстана (ДВК).

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГОВ 6 ИЮНЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИОН1.Семей — Центральная площадь2.Усть-Каменогорск —… Publicerat av Mukhtar Ablyazov Onsdag 3 juni 2020

Лидер ДВК Мухтар Аблязов, находящийся в эмиграции во Франции, 3 июня опубликовал пост на фейсбуке, в котором озвучил экономические и политические требования митинга.

К экономическим он отнес выплату «каждому гражданину Казахстана по 50 тысяч тенге» и выплату процентов за счет государства по кредитам физических и юридических лиц за 4 месяца. Эти деньги, по замыслу Аблязова, власти должны выплатить казахстанцам из-за приостановки работы большинства предприятий из-за пандемии коронавируса. К политическим лидер ДВК отнес освобождение политзаключенных и «смену политического режима Назарбаева».

Кроме того, сторонники Аблязова потребовали отмены решения суда, который в 2018 году признал движение экстремистским и запретил его. Тогда это вызвало критику со стороны как казахстанских, так и международных правозащитных организаций. После этого против нескольких десятков человек были заведены уголовные дела об участии в запрещенной организации.

Действия полиции

В ходе протестов полиция практически всех городов, в которых планировались акции, заблокировала подходы к площадям, которые оппозиционные группы заранее обозначили для проведения протестов.

Действия полиции сотрудники акиматов объяснили «дезинфекционными работами».

«Митинги назначили на 11 утра, но за час до этого улицы, ведущие ко Дворцу Республики, перекрыты полицией, стоят железные ограждения. Словно не понимая, зачем они здесь, озираются дезинфекторы в защитных костюмах», – сообщило казахстанское интернет-издание «Vласть».

После этого, полиция оградила уже собравшихся протестующих и не пропускала к ним участников, пришедших позже.

Например, по сообщению казахстанской службы радио «Азаттык», в Алмате группа пришедших на митинг людей оказалась в плотном кольце сотрудников спецназа. Они простояли так около четырех часов, после чего бойцы СОБРа расступились и сняли оцепление по призыву заместителя акима города, который просил собравшихся не продолжать акцию и разойтись по домам.

За этим кольцом остались еще десятки других протестующих. По их словам, они стали свидетелями попытки протестов в других районах Алматы и задержаний.

В ходе митингов протестующие скандировали: «Шал, кет (старик, уходи)!» «Назарбаев, уходи!» «Парламентская республика!»

Протесты в регионах

В Шымкенте, городе республиканского значения на юге Казахстана, полиция оцепила площадь Ордабасы, задержав около 15 человек на прилегающей территории. Среди них окзался профсоюзный активист Ерлан Балтабай. При этом собравшиеся не озвучивали каких-либо призывов.

В Семее, городе в Восточном Казахстане, полиция задержала около 20 человек на месте намеченного мирного собрания. Задержания на центральной площади стартовали до 11 часов (в это время собирались начать митинг). Члена инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана Талгата Нысанбая задержали еще до того, как он успел предъявить какие-либо требования.

В Актобе, административном центре Актюбинской области, полиция схватила десятки человек, которые подошли к центральной площади города.

В Уральске около трех десятков человек задержали близ центральной площади, подступы к которой с утра перекрыла полиция. Власти также объяснили блокировку площади «санитарной обработкой».

Задержания были также в Кызылорде, центре Кызылординской области, где на центральной городской площади собралось около 30 человек. Они требовали прекратить преследования активистов и освободить политических заключенных. Как минимум, семерых из них задержали.

«Сколько человек задержаны в общей сложности в Казахстане — неизвестно. Министерство внутренних дел и региональные департаменты полиции не представляют данных», — сообщила казахстанская служба радио «Азаттык».

Накануне протестов

После того, как оппозиционные политорганизации анонсировали проведение митингов 6 июня, полиция Казахстана начала задерживать гражданских активистов еще до назначенной даты.

Демпартия подавала уведомления о проведении митинга в десяти городах: в Алматы, Нур-Султане, Атырау, Семее, Жанаозене, Актобе, Костанае, Шымкенте и Таразе.

Член партии, журналистка Инга Иманбай сообщила казахстанскому изданию «Vласть», что им отказали в проведении митинга. Она также рассказала о давлении, с которым столкнулись активисты партии.

«Почти всех, кто сдавал уведомление [о проведении митинга] в десяти городах либо ищут, либо уже нашли. А кто-то сидит, как в Шымкенте (там, по ее словам, двоих активистов партии арестовали на пять суток)», – сказала она за два дня до митинга.

Некоторых полиция забрала в участки прямо из дома, другим начали приходить повестки с требованием явиться к следователю именно в день митинга, несмотря на то, что это суббота.

«Участковый по фамилии Бисенгалиев мне вручил повестку, заполненную следователем, и сказал явиться 6 июня в качестве свидетеля. Я сказал, что я не пойду», – рассказал гражданский активист из Актобе, инвалид второй группы Асанали Суюбаев.

Такие же повестки получили и другие активисты в Актобе – местные правозащитники опубликовали около 10 подобных документов.

В Алматы перед митингом также начались превентивные задержания сторонников незарегистрированной Демократической партии.

«Вчера и позавчера задержали наших активистов в Шымкенте. В городе Тараз наши ребята вынуждены прятаться, потому что ко всем к ним ходили уже домой», – рассказывает координаторка Демократической партии Айгерим Тлеужан.

Кроме того, в преддверии митингов власти ссылались на угрозу распространения COVID-19.

Например, пресс-служба акимата столицы Казахстана 5 июня опубликовала заявление на официальном сайте. В нем главный государственный санврач Астаны Жанна Пралиева сказала, что из-за митингов может начаться «хаотичное заражение», а это приведет к строгому карантину.

«Из-за митингующих может заразиться весь город, так как участники могут жить в разных районах города, тем самым инфекцию распространяют по всему городу», — сказала санврач.

Она напомнила, что при строгом карантине возобновившие свою работу предприятия будут опять закрывать, установят блокпосты, полицейские и военные будут патрулировать улицы.

Генеральная прокуратура в своем предупреждении также ссылалась на режим карантина.

Закон о митингах

Протестные акции прошли на фоне принятия в Казахстане нового закона о порядке проведения мирных собраний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон 25 мая 2020 года, и 6 июня он вступил в силу.

Ранее правозащитники отмечали, что законопроект противоречит международным стандартам и содержит слишком много ограничений, а заявления властей о переходе к «уведомительному характеру» проведения митингов — скорее декларация.

По оценкам экспертов, изложенные в документе процедуры фактически требуют получать «разрешение» властей на всё, что связано с проведением собрания, а у акиматов остается множество оснований для отказов.