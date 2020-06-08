Руслан Чойбеков из партии «Кыргызстан» сдал депутатский мандат, чтобы заниматься предвыборной кампанией. Следующий по списку кандидат на пост депутата Руслан Молдошев написал заявление, что выходит из списка.

Теперь мандат должен перейти Замирбеку Эсенаманову, бывшему министру природных ресурсов, которого раньше обвиняли в коррупции, но оправдали.

Антикоррупционная служба ГКНБ проверила в апреле 2013 года министерство природных ресурсов и выяснила, что Эсенаманов «незаконно» выдал целый ряд лицензий во время пребывания на посту министра в 2010-2011 годах.

«В 2011 году комиссия по недропользованию во главе с Эсенамановым незаконно выдала четыре лицензии на каменноугольное месторождение “Кок-Жангак” без соответствующего решения правительства», — сообщалось на сайте ГКНБ.

Ведомство возбудило против Эсенаманова уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении лицензионной деятельности».

Бывший министр провел полтора месяца в СИЗО ГКНБ до того, как его оправдал Первомайский райсуд Бишкека.

Эсенаманов занимал пост главы госгеологии с декабря 2010 года. Он покинул должность после указа президента Алмазбека Атамбаева — за время своей работы Замирбек Эсенаманов получил два выговора и жалобы со стороны геологов и инвесторов, которые критиковали его за «развал» горнодобывающего сектора.

13 мая депутаты Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев также досрочно сдали свои мандаты перед предвыборной гонкой. По словам лидера фракции Алмазбека Баатырбекова, они пойдут по списку партии на выборах в парламент, которые пройдут в октябре.

Их мандаты перешли Шаршенбеку Абдыкеримову, которого бывшая депутатка и основательница движения «Умут 2020» Ширин Айтматова обвинила в причастности к мукомольной мафии, и Жаныбеку Жоробекову — бывшему замдиректора антикоррупционной службы ГКНБ.

Чем знаменита партия «Кыргызстан»?

Партия «Кыргызстан» была создана в 2010 году. На выборах в парламенте в 2015 году она заняла третье место и получила 18 мест из 120. Сейчас спикер парламента Дастан Джумабеков, который пришел в Жогорку Кенеш именно по мандату партии «Кыргызстан».

Лидер партии Канатбек Исаев в 2016 году поссорился с Алмазбеком Атамбаевым, который на тот момент был главой государства. Исаев выступил против поправок в Конституцию, предложенных аппаратом президента. На фоне этой ссоры он перестал возглавлять фракцию «Кыргызстан» в парламенте.



Позже, уже во время предвыборной гонки Канатбек Исаев поддержал Омурбека Бабанова, оппонента нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Тогда же в отношении Исаева возбудили два уголовных дела. Одно дело в отношении Исаева прекратил Верховный суд за отсутствием состава преступления, второе уголовное дело приостановлено.