Партийный список и предвыборную кампанию партии «Ата Мекен» возглавит депутат Жанар Акаев. Об этом лидер партии Омурбек Текебаев рассказал в интервью изданию 24.kg.

«Лидером предвыборной кампании будет Жанар Акаев. Следовательно, в парламенте он будет лидером фракции. А если наша фракция войдет в коалицию, то Жанар будет претендовать на пост спикера или, может быть, премьер-министра. Все ключевые места во фракции будут занимать молодые люди», — сказал Текебаев.

Он добавил, что на Акаева возложена миссия добиться победы в предстоящих выборах в парламент, которые планируются в октябре. По словам Текебаева, молодыми кадрами, которые пришли в партию, никто не будет управлять.

«Они не станут марионетками ни в чьих руках и ни при каких обстоятельствах. Они действительно горят идеей реформировать страну… Народ хочет видеть ярких, молодых, пассионарных политиков с чистой репутацией и интересными идеями, и наш альянс способен стране это предложить», — добавил он.

Новое объединение к выборам в парламент

Ранее 5 июня шесть политических партий Кыргызстана сообщили о создании нового объединения «Ата Мекен Жаны дем». Обновленным составом они будут участвовать в избирательной кампании и готовиться к предстоящим выборам осенью 2020 года.

Соглашение о сотрудничестве и объединении подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен»), Темир Сариев («Акшумкар»), Рыскелди Момбеков (СДПК), Тилек Токтогазиев (молодёжное движение «Жаны дем»), Азамат Темиркулов («Зеленый альянс Кыргызстана») и Жанар Акаев (Кыргызская либерально-демократическая партия).

«Наш альянс – это не только предвыборный проект. Да, мы идем на выборы единым фронтом и будем участвовать в таком формате в избирательных кампаниях всех уровней. Вопрос в том, для чего мы хотим оказаться во власти. Мы объединяемся под слоганом “Жаны Дем”, или “Новое Дыхание”, и наша цель — обновление политических сил, способное вдохнуть новые силы в наш Кыргызстан», — говорится в соглашении.

Старые лица в новом объединении

Почти все члены нового объединения — это действующие политики, лидеры партий или те, кто вообще не был политиком.

Среди них выделяется предприниматель Тилек Токтогазиев, лидер молодёжного движения «Жаны Дем». У него нет политического опыта, но он предлагал свою кандидатуру на должность министра сельского хозяйства. У Токтогазиева успешный опыт в тепличном бизнесе.

В стремлении возглавить министерство его поддержала партия «Бир Бол», и в итоге ему предложили должность замминистра сельского хозяйства, однако он отказался — сказал, что не может быть заместителем человека, который за пять лет не смог осуществить реформы.

«Новое объединение “Ата Мекен Жаны Дем” станет симбиозом молодых и прогрессивных с опытными политиками Кыргызстана», — сказал Токтогазиев в интервью Reporter.kg.

Другой член объединения — Рыскельди Момбеков — недавно сложил обязанности зампреда партии СДПК и приостановил членство в политсовете. Однако он всё ещё остаётся членом СДПК. При этом на последнем политсовете он заявил, что не намерен участвовать в партии, где нет единения.

Конфликты в этой партии начались ещё при президентстве Атамбаева, но раскол партии случился после его ссоры с Жээнбековым. К июню 2020 года партия поделилась уже на три части: СДПК, СДПК без Атамбаева и СДК.

Ещё один член нового объединения «Ата Мекен Жаны Дем» — Омурбек Текебаев — основатель партии «Ата Мекен». Он был депутатом парламента шести созывов.

Жанар Акаев — в прошлом журналист и член СДПК. Из партии его выгнали из-за участия в марше за свободу слова. Он при этом остался депутатом и стал членом партии КЛДП.