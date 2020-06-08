Что говорят жители?

Местный житель Таалайбек Маматкаримов рассказывает, что до того, как Примовы получили разрешение на использование пастбища, он и другие жители пасли там скот. Таким образом они добывали себе средства на существование.

Он также добавил, что за последние десять лет работы завода, в пастбищных землях образовались дыры и туда падают люди и скот.

«Десять лет уже как не можем добиться закрытия этого кирпичного завода. Вначале обещали, что не будут проходить большие камазы, получили разрешение, сейчас же эти требования не выполняются. Продырявили наши дороги, пастбища на которых пасем скот», — говорит Маматкаримов.

Другой местный житель Чынгыз Модалиев требует, чтобы местная власть определила границы земли, которая относится к заводу, а сам завод восстановил бы им участки, которые повредили рабочие.

«Мы не раз писали свои обращения депутату Улану Примову. Однако ответа от него никогда не было», — жалуется житель.

Из-за того, что местные власти не принимали никаких мер, сельчане решили перекрыть разрушенную дорогу, по которой проходят грузовые машины. Теперь грузовики едут на завод уже другой дорогой.

«Всего лишь неделя прошла со дня перекрытия дороги, до этого потрескалось много домов, расположенных вдоль дороги», — рассказывает сельчанин.

Что говорят в «Улан-Чи»?

Заместитель руководителя завода Абдимитал Бердиев назвал возмущение местных жителей необоснованными. По его словам, дорогу разрушают грузовики, которые везут щебень с другого карьера.

«Некоторые жители села говорят, что мы выкопали землю и разрушили их пастбище. Слой почвы, пригодный для изготовления кирпичей, составляет всего 5-6 метров. Дальше выходит только щебень. Более того, через это село наши грузовики ездят редко. Помимо нашей техники, через эту дорогу ездят сотни грузовиков других предпринимателей», — сказал он.

Он подчеркнул, что со стороны предприятия местным жителям оказывается разная помощь. В качестве примера он рассказал, что завод обеспечил питьевой водой 100 семей.

В экотехинспекции Кара-Суу сказали, что деятельность завода «законна».

Глава фирмы Адилет Мокеев сообщил, что в 2020 году завод проверять не будут из-за двухлетнего моратория на проверку деятельности предпринимателей.

«Хороший или плохой, но это закон, был принят такой закон, поддерживающий предпринимателей. У нас есть лицензия. Конечно, были некоторые ошибки, но мы заплатили штраф в 50 тысяч сомов и все исправили. Территория для раскопок тоже была уточнена», — сказал Мокеев.

Семейный бизнес

Это не первый случай, когда люди жалуются на грузовики депутата Примова. В ноябре прошлого года активист Улукбек Карыбек уулу сообщал о том, что грузовики Примова разрушают дорогу Ош — Сарыташ — Карамык.

По словам Карыбек уулу, около 150 грузовиков компании «Ош-Пирим-Транс», которая принадлежит Бердибаю Примову — отцу Улана Примова, перевозят уголь из села Сары-Могол Алайского района. Примов-старший также владеет компаниями «Пэрити Коал» и «Пэрити Коал Юг».

В налоговой декларации депутата эти компании не упоминаются. В качестве имущества родственников были указаны автомобили марок Lexus RX 400 и Honda Jazz, но с 2018 года графа «прочее имущество родственников» остается пустой.

Журналистам «Клоопа» не удалось связаться с депутатом Уланом Примовым. Ранее в интервью изданию «Т-Медиа», он говорил что «не будет реагировать на такие вопросы» и отказался давать комментарий о своём бизнесе.

Редактура: Айжамал Джаманкулова.