Суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Элмира Сыдымана для уточнения некоторых вопросов по его видеозаписям.

Разбирательство в Октябрьском районном суде Бишкека должно было завершиться 8 июня, где Сыдыман планировал выступить с последним словом. Однако судья не дал ему этого сделать.

Фото 24.kg. Блогер Элмир Сыдыман (слева) и его адвокат Али Магеев

Адвокат блогера Али Магеев ранее просил назначить судебно-лингвистическую экспертизу видеозаписей с высказываниями Сыдымана. Судья частично удовлетворил просьбу защиты и назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.

Рассмотрение уголовного дела приостановлено до вынесения заключения экспертизы.

Ранее прокурор попросил суд приговорить Сыдымана к шести годам лишения свободы. Его обвиняют в «разжигании межрегиональной розни» из-за его негативных высказываний по поводу некоторых матерных слов, употребляемых в разных регионах Кыргызстана.

В прямом эфире на своей страничке в Инстаграм, Сыдыман говорил, что из южных регионов Кыргызстана ему пишут матерные слова, которые ему не нравятся.

«Юг ещё не развит, честно скажу. Ош, Джалал-Абад, Баткен – еще не развиты. Возможно, ты из Оша или из Баткена, но ты мне реально не нравишься, потому что вы не развиваетесь», – сказал блогер.

Независимая экспертиза «Института Медиа Полиси» сделала вывод, что в словах блогера нет разжигания межрегиональной розни.

«Если вы послушаете его, он говорит о том, кто «правильнее» матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал медиа-представитель Акмат Алагушев.

Ранее мать блогера обратилась за помощью к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не лишать ее сына свободы. По ее словам, задержание Сыдымана поставило её семью в трудное финансовое положение. «Несмотря на то, что Элмир молод, он единственный кормилец в нашей семье», — сказала она.

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