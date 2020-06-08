Министерство образования сообщило, что в этом году университеты Кыргызстана будут принимать всех абитуриентов онлайн с помощью специальной платформы.

На брифинге 8 июня замглавы минобразования Нурлан Омуров сообщил, что все абитуриенты будут онлайн регистрировать свои талоны с баллами, которые они получили на Общереспубликанском тестировании.

Министерство образования разработало специальную платформу, которую запустят в ближайшее время.

«В этом году в связи с эпидемией коронавируса, формат зачисления в вузы будет проходить удаленно с применением онлайн-платформы. Для этого министерство образования разработало систему для онлайн зачисления в вузы», — сказал Омуров.

При этом общереспубликанское тестирование пройдет в обычном формате. Для этого по всей стране подготовили 116 центров для тестирования школьников. В них будут соблюдены все санитарные требования, а также организованы медпункты и дежурство медработников.

Зачисление в университеты страны пройдет в три тура:

первый тур — с 20 по 22 июля;

второй тур — с 27 по 29 июля;

третий тур — с 3 по 5 августа.

Для тех, кто не смог пройти регистрацию, будет организована дополнительная в самих центрах проведения тестирования.

Регистрация на ОРТ завершилась 15 мая, ее прошли 41 727 абитуриентов.