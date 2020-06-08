По данным минздрава, на 8 июня 2020 года по республике зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19:

Бишкек — 18;

Чуйская область — 7.

«Число случаев с неизвестным источником заражения увеличивается. Среди зараженных — работники рынков, банков и так далее. Призываю соблюдать все необходимые санитарные меры. Эпидемиологическое напряжение еще не снимается. Мы глубоко анализируем ситуацию по городу Бишкек и по всей республике. По результатам анализа мы вносим изменения в свои алгоритмы и в усиление эпидемиологических мероприятий», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего по республике зафиксировано 2032 случая заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки зарегистрировано 5 случае зарежения медработников COVID-19:

Бишкек — 4;

Чуйская область — 1.

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 7 медработников.

Количество случаев заражений медицинских работников достигло 400, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 282 медработника.

В Нарынской областной объединенной больнице скончалась женщина 67 лет.

Всего по республике общее количество умерших составило — 23 случая.

За сутки из стационара выписано 20 пациентов:

Бишкек — 17;

Нарынская область — 2;

Джалал-Абадская область — 1;

Всего по стране с выздоровлением выписано 1445 пациентов.