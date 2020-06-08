В Кыргызстане с 8 июня начали работать мечети и церкви. Но верующие должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а на входе у них должны измерять температуру.

Пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров сообщил «Клоопу», что в городе закроют мечети и церкви, в которых не соблюдаются карантинные требования.

По его словам, на отдельном собрании для всех священнослужителей проводились разъяснительные работы.

«Есть семь специальных мобильных групп, которые проверяют выполнение санитарных норм. Они же с 8 июня начнут неожиданно проверять мечети города», — сказал Абсаттаров.

В Оше 72 мечети, одна православная и одна католическая церковь.

В стране деятельность мечетей и церквей была приостановлена с 17 марта из-за эпидемии коронавируса. На 8 июня в Кыргызстане зафиксировано 2032 случая заражения COVID-19, умерли 23 человека.