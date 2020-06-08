Автомобиль перелетел через фонтан в пансионате «Каприз» в Иссык-Кульской области примерно в шесть утра 7 июня.

Телеграм канал Сейчас KG опубликовал видео с камеры видеонаблюдения в пансионате «Каприз». На видео запечатлен момент полета автомобиля через фонтан, а также поврежденная скамейка и ограда.

Видео: телеграм канал Сейчас KG

УВД области сообщило, что водитель не заметил фонтан и в итоге переехал его. Медицинская экспертиза показала, что 21-летний бишкекчанин, отдыхавший в санаторие, был трезвым во время инцидента.

По данным УВД Иссык-Кульской области, водитель признал свою вину, машина поставлена на штрафстоянку.