В Бишкеке у здания Первомайского суда прошел очередной митинг против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

На пикете против Атамбаева 8 июня собралось около 20 человек, они скандировали: «Атамбаев — вор!». Собравшиеся также выступали против депутатки Ирины Карамушкиной — сторонницы бывшего президента.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил, что из-за неявки некоторых адвокатов отложено заседание суда по событиям в Кой-Таше, которое должно было пройти 8.

«Сегодня заседание отложили, в связи с отсутствием некоторых адвокатов, самой потерпевшей — матери погибшего спецназовца. Суд перенесли на следующий понедельник 15 июня», — рассказал адвокат.

Не первый митинг

Митинг против бывшего президента у здания Первомайского суда проходил и 1 июня. Тогда собравшиеся также скандировали лозунги: «Пусть сядет убийца!» «Пусть заплатит за жизни убитых в Кой-Таше!»

В это же время проходил и второй митинг уже за Атамбаева и Равшана Жээнбекова. Тогда сторонники Атамбаева обвиняли первых митингующих в проплаченности.

«Им все равно, за что кричать: “Камалсын!” Главное, чтобы заплатили. Покажите свои лица!» — кричал сторонник Атамбаева.

К суду приехала жена бывшего президента Раиса Атамбаева с флагами Социал-демократической партии. Она требовала отставки президента и освобождения мужа.

В результате милиционеры встали между двумя группами митингующих, чтобы не было провокаций.

События в Кой-Таше и задержание Атамбаева

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», где бывший президент проходит как обвиняемый.

Заглавное фото 24.kg