В Нарынской областной объединенной больнице скончалась женщина 67 лет, у который был диагностирован коронавирус.

«Она находилась дома, был факт самолечения, поздно обратилась, на 3-4 сутки состояние ухудшилось. Несмотря на проводимое лечение, она скончалась. При расследовании было установлено, что основной диагноз — COVID-19, тяжелое течение болезни», — заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По словам Усенбаева, у нее также было высокое давление обусловленное гипертонической болезнью второй степени и достаточно высокая степень анемии.

«Когда она заразилась коронавирусом, организм дал такие сбои в результате которых, несмотря на лечение и реанимационные мероприятия, женщина скончалась», — добавил он.

Всего по республике за все время пандемии скончались 23 человека, у которых был диагностирован COVID-19.

На 8 мая в стране зафиксировано 2032 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 1445 человек.