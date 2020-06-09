На заседании парламента 7 июня, депутаты инициировали законопроект «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории Кыргызстана». Его уже рассмотрели и одобрили в первом чтении.

Инициатор проекта депутат Марлен Маматалиев предлагает с 2021 года ввести запреты на ввоз, производство и реализацию одноразовых пакетов на территории Кыргызстана. По его словам, такие ограничения позволят уменьшить объем пластикового мусора и сократить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

«Мы все знаем, какой от них вред людям, животным и нашей природе. Вы видите, что происходит сейчас на нашем озере Иссык-Куль, которым мы так гордимся — со дна озера мы достаём эти пластиковые пакеты.Они есть и на местах, где отдыхают туристы. А ведь эти пакеты не разлагаются в течение 400-500 лет», — говорит он.

Маматалиев также добавил, что на полигонах Кыргызстана пластиковые пакеты просто сжигаются вместе с остальным мусором.

«У нас есть 406 полигонов на 600 гектарах земли. Половина мусора там улетает из-за ветра, а всё, что остаётся люди просто сжигают. Из-за этого полимер выделяет очень много токсинов, которыми мы дышим. А это приводит к различным онкологическим заболеваниям», — заявил депутат.

Если законопроект примут, то за производство и продажу пластиковых пакетов будет предусмотрен штраф, а за их бесплатную раздачу в сфере торговли и услуг — предупреждение.

«Это не означает, что пакетов в Кыргызстане вообще не будет. Мы же можем производить их из других материалов, например из крахмала или другого биоразлагаемого сырья на примере опыта других стран», — заключил депутат.

На том же заседании депутат и брат президента Асылбек Жээнбеков предложил выращивать в Кыргызстане специальный сорт конопли для производства разлагающихся пакетов и одноразовой посуды. Он аргументировал это тем, что так можно будет сохранить окружающую среду.

В Кыргызстане уже несколько раз выдвигали законопроекты о запрете на производство, использование и продажу пластиковых пакетов. Однако эти предложения отклонялись.