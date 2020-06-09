Глава парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков 9 июня написал заявление о сложении депутатских полномочий. Он решил уйти из парламента, чтобы подготовиться к парламентским выборам, которые запланированы на осень этого года. Его мандат может перейти к бизнесмену Бейшеналы Нурдинову.

Днем ранее, 8 июня его однопартиец Руслан Чойбеков сдал свой мандат по той же причине. Следующий по списку кандидат на пост депутата Руслан Молдошев написал заявление, что выходит из списка.

Теперь мандат Чойбекова должен перейти Замирбеку Эсенаманову, бывшему министру природных ресурсов, которого раньше обвиняли в коррупции, но оправдали.

13 мая двое депутатов из «Кыргызстана» Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешов также досрочно сдали свои мандаты перед предвыборной гонкой. По словам Баатырбекова, они пойдут по списку партии на выборах в парламент.

Их мандаты перешли Шаршенбеку Абдыкеримову, которого бывшая депутатка и основательница движения «Умут 2020» Ширин Айтматова обвинила в причастности к мукомольной мафии, и Жаныбеку Жоробекову — бывшему замдиректора антикоррупционной службы ГКНБ.

Чем знаменита партия «Кыргызстан»?

Партия «Кыргызстан» была создана в 2010 году. На выборах в парламенте в 2015 году она заняла третье место и получила 18 мест из 120. Сейчас спикер парламента Дастан Джумабеков, который пришел в Жогорку Кенеш именно по мандату партии «Кыргызстан».

Лидер партии Канатбек Исаев в 2016 году поссорился с Алмазбеком Атамбаевым, который на тот момент был главой государства. Исаев выступил против поправок в Конституцию, предложенных аппаратом президента. На фоне этой ссоры он перестал возглавлять фракцию «Кыргызстан» в парламенте.

Позже, уже во время предвыборной гонки Канатбек Исаев поддержал Омурбека Бабанова, оппонента нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Тогда же в отношении Исаева возбудили два уголовных дела. Одно дело в отношении Исаева прекратил Верховный суд за отсутствием состава преступления, второе уголовное дело приостановлено.