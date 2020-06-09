Фото: Дастан Умотбай уулу / Радио Азаттык

Представители гражданского общества города Ош 8 июня провели акцию: «Президент, услышьте нас». Собравшиеся на центральной площади города попросили президента Сооронбая Жээнбекова принять их — глава государства 10 июня с рабочим визитом посетит южную столицу.

Publicerat av T-Media Måndag 8 juni 2020

По словам одной из участниц акции, руководительницы филиала международного центра «Интербилим» Гульгакы Мамасалиевой, представители неправительственных организаций хотят, чтобы президент обратил внимание на проблемы в Оше, решить которые не могут уже 10 лет.

«Мы хотим сказать, что июньские события 2010 года произошли из-за социальной несправедливости. Если проблемы не решить, то доверие народа к власти будет снижаться. Сейчас возвращаются эти же проблемы и нужды. Кроме того, возвращаются мигранты, увеличивается число недовольных. Мы хотим открыто поговорить с президентом, чтобы предотвратить повторения событий на юге», — сказала Мамасалиева.

По ее словам, местные власти не хотят решать, поднимаемые НПО вопросы, и постоянно перекидывают их друг на друга.

В качестве примера Мамасалиева привела коррупцию на таможне, незаконные постройки вокруг буферной зоны Сулайман Тоо, несправедливые решения судебных органов и убийство чиновника госагентства при МЧС. Жена убитого несколько раз обращалась в центр «Интербилим» и заявляла, что дело не двигается с места.

Также представители гражданского общества хотят поднять тему аварийного состояний домов, построенных Государственной дирекцией после июньских событий и обсудить отсутствие инфраструктуры в массиве Кен-Сай в Ошской области.

«Местные власти отписками занимаются. Поэтому мы не стали озвучивать проблемы [на акции], не стали писать в письме разные проблемы. Иначе полномочный представитель или мэр сказали бы: “Давайте мы здесь на этом уровне [решим]. Вот эта проблема касается нас, вот эта проблема касается Генеральной прокуратуры, а зачем вам президент нужен?” и закрыли бы двери», — сказала Мамасалиева.

Активисты вышли на акцию перед 10 годовщиной межэтнического конфликта на юге страны, который произошел в 2010 году. Тогда в южных регионах Кыргызстана несколько дней шли столкновения между этническими кыргызами и узбеками, которые закончились гибелью более 400 человек. Среди погибших около 70 процентов — этнические узбеки.