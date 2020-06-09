Баткенский районный суд признал виновным 31-летнего мужчину в убийстве своей жены. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

В январе 2020 года обвиняемый до смерти избил супругу. По версии следствия, они с детьми решили поехать к родителям. Спустя несколько часов обвиняемый пришел домой пьяным, посадил жену с детьми в машину, выехал на дорогу, а затем остановился и начал при детях бить женщину.

«После обвиняемый привез семью домой, детей отвел в комнату, а сам стал избивать жену. Мужчина обвинил супругу в измене. Он облил ее ноги кипятком, а затем, надев берцы, стал пинать ее до потери сознания. Затем переоделся, положил безжизненное тело жены в машину и отвез в больницу. Медикам он сказал, что женщина потеряла сознание из-за болезни зоба», — сообщается в приговоре.

В суде обвиняемый полностью признал вину.

Насилие над женщинами

С начала 2020 года милиция регулярно сообщает об убийствах и попытках убийства женщин их мужьями.

Так в Иссык-Кульской области мужчина облил супругу бензином и поджег — она выжила, но из-за угроз забрала заявление. Однако милиция сообщила, что не прекратит дело, ссылаясь на факт освещения преступления в СМИ и из-за тяжести самого преступления. 4 июня стало известно, что мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы по статье «Покушение на убийство».

Кроме того, две женщины погибли после избиения супругов в Баткене и Нарыне. Как выяснилось позднее, обеих систематически избивали мужья.

Вопрос домашнего насилия вызвал бурные обсуждение в обществе. Вопрос также поднимался и в парламенте. Тогда премьер-министр сообщил, что усилит работу по защите прав и интересов женщин и детей.

О подобных убийствах СМИ сообщают почти ежемесячно и это только те случаи, что были преданы огласке. В 2019 году милиция не раз подтверждала информацию о смерти женщин после избиений и целенаправленых нападений супругов — огнестрела, ножевых ранений. Подобные преступления происходят во всех областях Кыргызстана.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон:

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