Депутат и брат президента Асылбек Жээнбеков предложил выращивать в Кыргызстане специальный сорт конопли для производства разлагающихся пакетов и одноразовой посуды. Он аргументировал это тем, что так можно будет сохранить окружающую среду.

Свое предложение депутат озвучил на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 8 июня.

«У нас конопля растет, и мы ее каждый год уничтожаем, но не получается. А сегодня можно выращивать другой сорт конопли, для производства дешевых разлагающихся пакетов и посуды», — предложил Жээнбеков.

В Кыргызстане хранение и распространение наркотиков, а также выращивание наркосодержащих растений, карается законом.

Согласно Кодексу о проступках, за это полагается штраф до 13 тысяч сомов с лишением свободы на 6 месяцев.