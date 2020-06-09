Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил законопроект о ратификации протокола между Кыргызстаном и Россией о статусе и условиях пребывания российской военной базы ВВС России в Канте.

Согласно справке-обоснованию, в 2016 и 2017 годах, в ходе подготовки протокола, обеими сторонами была проведена совместная топографическая съемка. По ее результатам оказалось, что российская сторона использует 924,52 га территории вместо 866,2 га — на 58,32 га больше, чем было прописано в «Соглашении между РФ и КР о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории КР».

Если точнее, Россия расширила территорию узла связи в Чалдоваре с 811,2 гектара до 851,2 гектара, а также площадь испытательной базы в Караколе с 55 гектаров до 73,3 гектара.

При этом арендная плата взимается за указанную в соглашении площадь – 4 млн 502 тысячи 495 долларов. После вступления в силу протокола эта сумма увеличится на 291 тысячу 600 долларов. При этом отмечается, что будет возмещена утерянная сумма с 2012 года.

Парламент 4 июня 2020 года рассмотрел поправки в закон о ратификации протокола о статусе и условиях пребывания российской военной базы ВВС России в Канте.

Об этом издание Kaktus.media сообщило 2 июня под заголовком «Кыргызстан решил отдать территорию военной базы в Канте России в счет ее ремонта». После этого некоторые читатели подумали, что часть территории Кыргызстана будет передана России после того, как парламентарии примут эти поправки.

После развернувшегося общественного резонанса из-за законопроекта, Генштаб Вооруженных сил Кыргызстана опроверг передачу кыргызской земли России. Генштаб заявил, что после проведения реконструкции российской стороне будут принадлежать только бетонные плиты, использованные для ремонта взлетно-посадочной полосы аэродрома «Кант». Сама же земля под взлетной полосой продолжит принадлежать Кыргызстану.

Депутаты также отметили, что появилось недопонимание. Депутат Каныбек Иманалиев предложил правительству организовать пресс-тур на базу и выяснить условия соглашения.

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