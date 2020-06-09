Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что водителя внедорожника, который наехал на сторожку, напал на охранника и убегал от милиции до Кемина, 8 июня водворили в СИЗО-1.

Сотрудник службы безопасности, на которого напал мужчина, написал заявление на водителя. Первомайский райсуд Бишкека решил содержать его в следственном изоляторе два месяца пока идет досудебное производство по статье «Хулиганство».

6 июня в социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестный нетрезвый мужчина на Toyota Land Cruiser снес охранную будку, попытался подраться с охранником и уехал с места происшествия.

Видео конфликта с охранником

Инцидент произошел на улице Тоголок Молдо между Токтогула и Киевской.

По словам свидетелей, мужчина въехал на машине в ворота дома, после чего началась стычка с сотрудником охраны жилого дома. После этого водитель три раза специально наехал на будку охранника, вышел из машины и напал на самого охранника.

После драки с сотрудником службы безопасности, мужчина сел в машину и уехал. Как заявляют свидетели, по дороге он задел другой автомобиль на улице Исанова.

После инцидента водитель направился в сторону Иссык-Кульской области. Инспекторы ГУОБДД попытались остановить машину за превышение скорости, но он проигнорировал их требования. Погоня продолжалась до Кеминского района Чуйской области.

Видео погони и задержания мужчины

Kaktus.media пишет, что при задержании у мужчины в салоне автомобиля обнаружили газовый пистолет и нож. Машину забрали на штрафстоянку.