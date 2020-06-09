Президент Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон «О республиканском бюджете Кыргызстана на 2020 год и прогнозе на 2021–2022 годы».

Им утвержден республиканский бюджет Кыргызстана на 2020 год по доходам в сумме 135 млрд 346 млн сомов и расходам — 163 млрд 39 млн сомов.

Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год установлен в 27 млрд 692 млн сомов. Этот дефицит — рекордный для Кыргызстана.

«Параметры республиканского бюджета на 2020 год пересмотрены с учетом текущего исполнения и изменения показателей социально-экономического развития Кыргызстана в связи с карантинными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Закон принят Жогорку Кенешем 21 мая. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

В раннем варианте законопроекта дефицит составлял 28,4 млрд сомов.

Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева пояснила, что такой большой дефицит связан с большими выпадениями у Налоговой и Таможенной служб – 30-33 млрд сомов. По ее словам, в расходной части бюджета больше нечего сокращать.

«Мы и так все расходы сократили – командировки, неприоритетные расходы. Сокращать уже практически нечего, потому что заработные платы, пенсии, пособия, а также отрасли, здравоохранение, силовой блок не можем сократить. По этой причине разница становится такой большой. Соответственно, дефицит большой», – пояснила Жеенбаева.

Бюджет 2020 года одобрялся парламентом с дефицитом в 10 млрд сомов, но из-за пандемии коронавируса ситуация изменилась, так как в стране больше месяца не могли полноценно работать все предприятия и компании.