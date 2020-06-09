Первомайский райсуд Бишкека признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье «Коррупция» по делам о реконструкции исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

По делу о реконструкции исторического музея Исакова приговорили к 12 годам лишения свободы, по делу об ипподроме также к 12 годам лишения свободы. При частичном сложении наказаний вышло 16 лет лишения свободы.

С учетом предыдущего приговора по делу о модернизации ТЭЦ — 15 лет лишения свободы — Исакова в итоге приговорили к 18 годам заключения. А также он должен будет возместить ущерб в размере 247 млн 650 тысяч сомов.

Вынесение приговора Исакову и Карыбаевой

Сам Исаков на суде не участвовал, но он не признает свою вину. Сапара Исакова удалили из зала суда 17 декабря 2019 года на весь период рассмотрения уголовного дела.

Его вывели из суда после его заявлений о применении силовых методов со стороны следствия, а также протеста против президента Жээнбекова и его брата депутата Асылбека Жээнбекова.

Адвокаты Исакова неоднократно заявляли о нарушениях во время судебного процесса. По мнению Нурбека Токтакунова, защищающего бывшего премьер-министра в суде, следствие нарушает право Исакова на защиту в суде, не доставляя его на заседания.

«Мы не видели его три месяца. Ранее адвокат Нурбек Токтакунов ходатайствовал перед судом обеспечить встречу с Исаковым напрямую. Но суд проигнорировал защиту. Мы должны с ним встретиться и переговорить. Просили отложить процесс для встречи. Но нам отказали и они намерены продолжить процесс», — рассказал Kaktus.media второй защитник Исакова Бактыбек Афтандил уулу.

Бывшую завотделом религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаеву признали виновной по статье «Злоупотребление должностным положением». Суд оштрафовал ее на 260 тысяч сомов.

Мира Карыбаева также не признала своей вины. «Ваша честь, вся эта история занимает в моей жизни больше двух с половиной лет. Как говорится, был бы человек, статья найдется. Это про меня. Но я вижу, что это не удалось сделать. Сегодня у вас есть исторический шанс принять правильное решение, показать, что суд в нашей стране может быть беспристрастным», — сказала она в суде.

По делу проходят шесть бывших чиновников: бывший премьер-министр Сапар Исаков, Мира Карыбаева, раньше заведующая отделом в аппарате президента, Алмаз Абдыкаров экс-замглавы Госстроя, бывший глава Департамента жилищно-гражданского строительства Шайбек Атамбеков, его заместитель Улугбек Матисаков и Айдарбек Мендеев — один из учредителей компании подрядчика ОсОО СМУ-3.

Им были предъявлены обвинения по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР.

Дело о реконструкции Исторического музея

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков будучи замглавой администрации президента.

В мае 2018 года депутаты посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

По данным Генеральной прокуратуры, в результате нарушений при реконструкции Исторического музея бюджету был нанесен ущерб в 101,6 млн сомов. Дело было объединено с делом о коррупционных правонарушениях при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате.

Обвинение утверждало, что Исаков «превысил свои должностные полномочия и создал устойчивую противоправную связь с Мирой Карыбаевой».

Это не единственное дело, где Исаков проходил подсудимым. Следствие обвинило его в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

23 марта Бишкекский горсуд утвердил наказание Сапару Исакову в виде лишения свободы сроком на 15 лет по делу о модернизации ТЭЦ.

Исаков — ближайший соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Власти возбудили дела против него на фоне противостояния Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.