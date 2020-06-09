Республиканский штаб сообщил, что коронавирус был выявлен у шести сотрудников бишкекских детских садов. Сейчас идет подготовка к возобновлению работы дошкольных учреждений.

Минздрав и минобразования совместно издали приказ о проведении ПЦР-диагностики всем работникам детских садов на наличие коронавирусной инфекции. Тестирование проводится бесплатно в независимости от того, частный ли это детский сад или государственный.

Первый вице премьер-министр Кубатбек Боронов 29 мая сообщил, что до 5 июня местные органы власти создадут специальные комиссии, которые проверят каждое детский сад на соответствие санитарным нормам, чтобы не было распространения коронавируса.

Дошкольным учреждениям нужно установить санитайзеры и дезинфицирующие коврики, бесконтактно проверять температуру у детей при входе. Детские сады смогут работать только после проверки и получения разрешения от Санэпидемнадзора.

В начале пандемии Штаб утверждал, что дошкольные учреждения и школы не будут работать даже после снятия режима чрезвычайного положения 10 мая.

«Детские сады и школы заработают только после снятия режимов ЧС и ЧП. Сроки зависят от снижения заболеваемости и стабильности эпидемиологической ситуации», — сообщил республиканский штаб.

Режим ЧС по всему Кыргызстану был введен 22 марта и действует до сих пор. Правительство еще не определило, когда он будет снят.

Четыре печати на справке для приема в детский сад

Информагентство 24.kg сообщило, что родители жалуются на недостаточность информации и излишнюю бюрократию для приема детей в детские сады.

По словам родителей, от них требуют справку из поликлиники о состоянии здоровья ребенка с четырьмя печатями. Справку должны заверить врач-педиатр, заместитель главврача по педиатрии, заместитель главврача поликлиники и администрация самой поликлиники.

«Если не будет печати хоть одного из вышеперечисленных должностных лиц, ребенка принимать не будут. Но в поликлинике говорят, что им не было никаких указаний по такому количеству печатей, и они выдают справки как обычно. Что нам делать?» — спрашивают родители.

Также от родителей требуют подписать «обязательство по обеспечению здоровья ребенка, посещающего детсады».

«Самое пугающее в нем — последний абзац. А именно — что детсад снимает с себя всю или любую ответственность в случае заражения детей коронавирусом! Зачем в таком случае нам нужны справки? А что, если сами работники детсада будут инфицированными лицами?» — возмущаются родители.

На 9 июня в Кыргызстане 264 ребенка в возрасте до 15 лет были заражены коронавирусом. Всего в стране выявлено 2055 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1483 человека выписались из стационаров с выздоровлением.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане умерло 24 человека с COVID-19.