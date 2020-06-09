По данным минздрава, на 9 июня 2020 года по республике зарегистрировано 23 новых случая заражения СOVID-19:
- Бишкек — 6;
- Чуйская область — 2;
- Ош — 4;
- Ошская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 3;
- Иссык-Кульская область — 4;
- Нарынская область — 1.
Всего по республике зафиксировано 2055 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения COVID-19 среди медработников:
• Ош — 1;
• Ошская область — 1;
• Иссык-Кульская область — 1.
Всего медицинских работников с подтверждённым COVID-19 составляет 403 случая.
Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 11 медработников. Выздоровевшими считаются 293 медработника.
В Ошской городской клинической больнице за минувшие сутки скончалась женщина 47 лет.
Всего по республике общее количество умерших составило — 24 случая.
За сутки из стационара выписано 38 пациентов:
- Бишкек — 19;
- Ош — 4;
- Ошская область — 1;
- Нарынская область — 13;
- Джалал-Абадская область — 1.
Всего по стране с выздоровлением выписано 1483 пациентов.
В стационарах республики на лечении всё ещё находятся 548 пациентов, из них в реанимации — 2.