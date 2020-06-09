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По данным минздрава, на 9 июня 2020 года по республике зарегистрировано 23 новых случая заражения СOVID-19:

  • Бишкек — 6;
  • Чуйская область — 2;
  • Ош — 4;
  • Ошская область — 3;
  • Джалал-Абадская область — 3;
  • Иссык-Кульская область — 4;
  • Нарынская область — 1.

Всего по республике зафиксировано 2055 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения COVID-19 среди медработников:

• Ош — 1;
• Ошская область — 1;
• Иссык-Кульская область — 1.

Всего медицинских работников с подтверждённым  COVID-19 составляет 403 случая. 

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 11 медработников. Выздоровевшими считаются 293 медработника.

В Ошской городской клинической больнице за минувшие сутки скончалась женщина 47 лет.

Всего по республике общее количество умерших составило — 24 случая.

За сутки из стационара выписано 38 пациентов:

  • Бишкек — 19;
  • Ош — 4;
  • Ошская область — 1;
  • Нарынская область — 13;
  • Джалал-Абадская область — 1.

Всего по стране с выздоровлением выписано 1483 пациентов.

В стационарах республики на лечении всё ещё находятся 548 пациентов, из них в реанимации 2.

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