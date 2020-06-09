В Ошской городской клинической больнице за минувшие сутки скончалась женщина, которой было 47 лет. Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил на брифинге 9 июня, что она умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

«В конце мая её госпитализировали в гематологическое отделение Ошской областной больницы с множественной миеломой с поражением почек. Получала химиотерапию. Состояние её было тяжелым и 31 мая при проведении лабораторного исследования у нее был выявлен COVID-19. Её перевели в Ошскую городскую клиническую больницу, где проводится лечение больных c Covid-19», — говорит замминистра.

По его словам, там она получала всю необходимую терапию, однако не справилась с болезнью.

«Несмотря на проводимую терапию и реанимационные мероприятия она умерла от острой дыхательной сердечно-сосудистой недостаточности на фоне полиорганной недостаточности и COVID-19», — сообщил Усенбаев.

Всего по республике за все время пандемии скончались 24 человека, у которых был диагностирован COVID-19.

На 9 июня в стране зафиксировано 2055 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 1483 человека.