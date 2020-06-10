На заседании парламента 10 июня депутат Дастан Бекешев раскритиковал работу руководства телеканала ОТРК. Он заявил, что бюджетные и заработанные на рекламе деньги телеканала расходуются неправильно.

«На рекламе ваш канал получает 58 миллионов сомов. Двум российским каналам — РТР-Планета и ОРТ — вы платите 50 миллионов. Ну, это же как-то неправильно. Это вам должны оплачивать. Сделайте тендер», — обратился Бекешев к руководству ОТРК.

Гендиректор ОТРК Жыйнак Усен уулу ответил, что эти два канала очень нужны телевидению Кыргызстана, потому что они очень популярны.

«Эти каналы очень популярны, у них хорошие рейтинги. На этих каналах тоже люди могут выпускать свою рекламу. Когда-то мы заключили договор, что их контент будет бесплатным, а сейчас, мы должны оплачивать их за счёт рекламы», — говорит он.

Бекешев предложил провести реформу корпорации ОТРК, так как выделенные деньги — 358 млн сомов из госбюджета — расходуются неразумно. Он также заявил, что ОТРК выборочно транслирует контент, и это совсем не то, что происходит на самом деле в обществе.

«Почему вы не показываете всего, что происходит в обществе? Или показываете, но искаженно», — возмутился он.

Продление ретрансляции российских телеканалов

Споры по поводу ретрансляции контента на телевидении происходят на фоне рассмотрения законопроекта «О телевидении и радиовещании», который инициировали депутаты парламента.

Согласно законопроекту, на телеканалах будут введены ограничения к доступу несовершеннолетних лиц к контенту, который может нести угрозу их психике и здоровью.

Но самым обсуждаемым моментом стало то, что инициаторы законопроекта хотят продлить в Кыргызстане ретрансляцию российских телеканалов ОРТ и РТР-Планета до 2023 года.

Депутат Дастан Бекешев заявлял, что будет голосовать против. Он напомнил, что закон о бесплатной трансляции ОРТ и РТР-Планета утратил силу, и они не должны были ретранслироваться. Он также считает, что эти каналы должны платить Кыргызстану за ретрансляцию, а не наоборот.

«Отечественным телеканалам не дают скидку. А частному российскому “Первому каналу” и «зомбоящику РТР-Планета» даём канал бесплатно на мультиплекс. При этом турецкие и китайские телеканалы платят как положено», — возмущался он.

Министр культуры Азамат Жаманкулов заявлял, что когда ОТРК переходил на мультиплекс, он получил разрешение транслировать еще два зарубежных телеканала. И тогда они выбрали ОРТ и РТР-Планета из-за их востребованности в Кыргызстане.

Законопроект уже приняли в первом чтении. Члены медиасообщества обратились к депутатам, с просьбой отклонить законопроект.

«Нельзя принимать законы, которые создают неравные условия на рынке. Этот законопроект может погубить нашу ТВ-индустрию. Согласно законопроекту, двум иностранным телеканалам разрешается не соблюдать закон, не производить контент на кыргызском языке, как это требуется от всех местных телеканалов, и при этом реклама может быть также разрешена», — говорится в обращении.

Они считают, что из-за популярности российских телеканалов рекламодатели уйдут к ним, а местные каналы могут потерять до трети доходов.

«Таких потрясений местные телеканалы не выдержат, учитывая 70-80% падения медиа-рынка из-за COVID-19 в этом году. Законопроект принимается в спешке, без консультаций с экспертами и представителями телеканалов», — говорится в сообщении медиасообщества.