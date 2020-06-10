Глава Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев написал заявление об отставке. Причиной отставки он назвал поступление в старейший вуз США — Гарвард.

10 июня издание «Кабар» опубликовало заявление Догоева, в котором он подтвердил новости об уходе из госслужбы и прокомментировал свое обучение в Гарварде, состоящем в Лиге плюща.

«Вопрос моего обучения в Гарвардском университете я согласовал и с президентом, и премьер-министром. Учитывая, что такой шанс выпадает практически один раз за всю жизнь, руководство поддержало меня в данном вопросе, за что я выражаю большую благодарность», — передает слова Догоева издательство.

Пресс-служба президента и ГКИТиС пока не прокомментировали отставку Догоева.

Как пишет «Кабар», Дастан Догоев поступил на годичную программу магистратуры Гарвардского института госуправления им.Джона Ф. Кеннеди на грантовой основе.

В связи с полной занятостью обучения Догоев решил уйти с должности главы госкомитета, но он остается советником президента по вопросам цифровизации.

«На сегодняшний день для достижения поставленных целей по цифровизации предусмотрены все необходимые ресурсы, создана соответствующая база, действует эффективная система управления по цифровой трансформации и достигнут высокий уровень взаимодействия государства, частного сектора и донорского сообщества», — отметил Догоев.

Дастан Догоев был назначен председателем Госкомитета информационных технологий и связи 29 мая 2019 года по предложению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Догоев и скандалы

Дастан Догоев проходит свидетелем по делу о закупке биометрических загранпаспортов, который проводила ГРС. Следствие считает, что чиновники ведомства были «аффилированы» с выигравшей тендер компанией.

Догоев был главой Государственной регистрационной службы менее года. Он ушел в отставку в феврале 2018 года. За время руководства Догоева ГРС оказалась в центре скандала.

Расследователи «Клоопа» выяснили, что на одном из правительственных серверов содержался негосударственный сайт samara.kg.

Этот сайт предположительно был связан с президентской кампанией кандидата Сооронбая Жээнбекова, который в итоге победил на выборах. Через samara.kg можно было получить доступ к персональным данным граждан страны.

Догоев был ключевым чиновником в этой истории — несмотря на доказательства со стороны журналистов и показания работников штаба кандидата, он отрицал наличие «Самары» в инфраструктуре правительственных серверов и ее связь с Жээнбековым.

ГРС провел внутреннее расследование менее чем за 48 часов и заявил, что сайт samara.kg никогда на их сервере не содержался.

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