Депутат Рыскелди Момбеков, недавно присоединившийся к новому политобъединению, на обсуждении отчета наблюдательного совета ОТРК 10 июня обвинил руководство канала в предвзятости и «саботаже политики президента».

Он рассказал, что в связке с несколькими партиями и политическими деятелями решил выдвинуться на парламентские выборы осенью этого года. Для освещения их объединения они обратились в ОТРК для трансляции своего видеоролика.

«В начале вы [ОТРК] сказали, что двухминутный ролик, в качестве рекламы, будет стоить 138 тысяч сомов. Потом сказали, что сюжет агитационный и взяли 176 тысяч сомов. А вечером кто-то позвонил, вы испугались и вернули деньги», — сказал Момбеков в адрес управления канала.

Члены наблюдательного совета ответили, что впервые услышали об этом случае от депутата, но обязательно рассмотрят его на ближайшем заседании совета.

Гендиректор канала Жайнак Усен уулу сказал, что такова позиция ОТРК — не транслировать видео политических партий до официального указа президента о начале предвыборной гонки.

«Для обеспечения беспристрастности, всестороннего освещения и одинаковых условий для всех партий в таких политических ситуациях, мы не будем ничего показывать, пока не начнется официальная агитационная кампания», — сказал Усен уулу.

Он добавил, что политические партии обращались в телерадиокомпанию и до этого случая, а они так же отказали им в трансляции.

Новое объединение к выборам в парламент

Ранее 5 июня шесть политических партий Кыргызстана сообщили о создании нового объединения «Ата Мекен Жаны дем». Обновленным составом они будут участвовать в избирательной кампании и готовиться к предстоящим выборам осенью 2020 года.

Соглашение о сотрудничестве и объединении подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен»), Темир Сариев («Акшумкар»), Рыскелди Момбеков (СДПК), Тилек Токтогазиев (молодёжное движение «Жаны дем»), Азамат Темиркулов («Зеленый альянс Кыргызстана») и Жанар Акаев (Кыргызская либерально-демократическая партия).

Лидер партии Омурбек Текебаев заявил, что депутат Жанар Акаев пойдет во главе списка и, при попадании фракции в коалицию большинства в парламенте, будет претендовать на роль спикера или премьер-министра страны.