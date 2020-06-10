СМИ 10 июня сообщили, что в больнице скончался Айтбай Акынов, житель села Чечме на кыргызско-узбекской границе, получивший удар камнем в ходе последнего приграничного конфликта.

Вот что, к примеру, пишет «Турмуш».

«10 июня скончался Айтбай Акынов, состояние которого оценивалось как тяжелое. 31 мая он относил продукты питания для работников, очищающих источник. Неожиданно с узбекской стороны в него попали камнем, у мужчины поднялось давление».

Издание также сообщило, что мужчина пробыл в больнице в Айдаркене 10 дней, ему было 49 лет.

В Минздраве «Клоопу» подтвердили, что умерший был среди жителей села на роднике Чечме, где и начался конфликт. Тем не менее, в больницу он попал из-за инсульта.

«Он не был среди пострадавших [в ходе конфликта]. Он житель этого села, попал в больницу с инсультом. […] Умерший мужчина был среди жителей села, у него случился инсульт. Это был повторный инсульт и, к сожалению, он умер», — объяснили в Минздраве.

Приграничный конфликт

Конфликт произошел 31 мая между жителями кыргызского села Чечме и села Чашма анклава Сох из-за спора вокруг родника. В результате конфликта пострадало 25 кыргызстанцев, 21 из которых была оказана первая необходимая помощь на месте.

Четверо жителей с более тяжелыми травмами были доставлены в Айдаркенскую больницу — двое в отделение хирургии, двое в реанимационное отделение. На данный момент выписано трое пациентов, оставшийся продолжает лечение в общей палате.

В свою очередь власти Узбекистана заявили о 187 пострадавших жителей анклава Сох. Из них 15 граждан было доставлено в больницу, пятеро из них были переведены в отделение реанимации.

В ходе конфликта были сожжены строения и дома граждан обоих государств. У некоторых кыргызстанцев в ходе конфликта сильно пострадали автомобили.

На следующий день вице-премьер Кубатбек Боронов провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Также состоялся телефонный разговор глав двух государств — Жээнбекова и Мирзиёева — в ходе которого они договорились принять все необходимые меры по недопущению в дальнейшем приграничных конфликтов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также заявил, что «события в Сохе не должны повлиять на дружбу с кыргызским народом».