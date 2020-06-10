



10 лет назад — 10 июня 2010 года — в Ошской и Джалал-Абадской области прошли столкновения между этническими кыргызами и узбеками. Сейчас уже установлено, что конфликт начался после драки молодых людей кыргызской и узбекской национальностей в ночь на 11 июня возле клуба игровых автоматов «24 часа» рядом с гостиницей «Алай».

Драка переросла в межэтнический четырехдневный конфликт с убийствами и погромами — а среди людей распространялись различные фейки, которыми пытались объяснить происходящее.

По данным Национальной комиссии по расследованию июньских событий, погибло более 400 человек — 70 процентов которых были этническими узбеками. По неофициальным данным, погибших было гораздо больше — около 2 тысяч человек.

Более 100 тысяч граждан были вынуждены бежать из Кыргызстана, в основном в Узбекистан и Россию, а некоторые перебрались в северные регионы страны. Было разрушено около 2000 домов, а общий ущерб составил 3,7 млрд сомов.

По итогам межэтнического конфликта силовыми структурами было возбуждено более 5 тысяч уголовных дел, из которых удалось раскрыть лишь 6,3 процента от общего числа.

Фейки лишь усиливали напряжение среди представителей двух этносов. Правозащитный центр «Мемориал» еще в 2012 году выпустил доклад, в котором были описаны мифы об июньских событиях. В годовщину трагических событий мы расскажем от трех самых распространенных фейках о причинах конфликта.

Миф №1: «Изнасилование студенток ОшГУ»

В ходе конфликта в ночь на 11 июня возле гостиницы «Алай» также пострадали здания близлежащих учреждений. Среди них было студенческое общежитие Ошского государственного университета — стекла здания были выбиты камнями.

Тогда среди кыргызской молодежи стал быстро распространяться слух, что толпа этнических узбеков убила нескольких студентов и изнасиловала кыргызку в общежитии ОшГУ. Эта информация не подтвердилась, но поспособствовала мобилизации агрессивно настроенных людей в районе гостиницы «Алай».

Было несколько «версий» этого слуха. Первая версия о насилии по отношению к одной девушке, вторая — о насилии и убийстве восьми девушек, в других рассказах число девушек увеличивалось и доходило до 300.

В докладе организации «Мемориал» упоминается «признание» молодого парня, который сообщил журналистке «24.kg», что участвовал в изнасилованиях и получил за это 5 тысяч сомов. Однако данный материал нам найти не удалось.

Этот миф также «подкрепляли» чиновники и члены парламента. В докладе «Мемориала» сообщается, что бывший замглава Временного правительства, а ныне посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров заявил, что задержаны трое подозреваемых по делу об изнасиловании в общежитии. Однако позднее он заявил, что изнасилований не было.

То, что изнасилований в общежитии не было, подтвердили экс-заместитель Генерального прокурора по южному региону Рыскул Бактыбаев и глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова. Конфликт возле общежития был, но проживающие там студенты университета были вывезены в безопасное место возле обладминистрации. Бактыбаев также добавил, что в ходе столкновения возле общежития погиб гражданин Пакистана.

Но эти слухи породили волну других изнасилований «из мести».

Правозащитный центр «Кылым шамы» насчитал от 15 до 60 случаев изнасилования. В большинстве случаев сексуальному насилию подвергались представительницы узбекской общины. Возраст жертв составлял от 5 до 72 лет. По словам Абдирасуловой, на сегодняшний день из зарегистрированных более 10 фактов изнасилования не раскрыто ни одно.

Миф №2: «Призывы к беспорядкам с минаретов»

Согласно отчету Национальной комиссии по расследованию июньских событий, в ночь начала беспорядков «были запущены [сигнальные] ракеты, а с 4-х минаретов мечетей по громкоговорителю была прочитана молитва. После этих призывов в разных частях города и близлежащих селениях начались массовые беспорядки».

Национальная комиссия, основываясь на показаниях свидетелей, вынесла заключение, что июньские события «были заранее организованы», а ракеты и азан с мечетей служили сигналом для «сепаратистов» одновременно начать погромы.

Однако, как утверждает «Мемориал», версии госорганов и показания свидетелей разнятся. УВД города Ош заявляла о 4 красных ракетах, выпущенных с микрорайонов, в которых преимущественно проживают лица узбекской национальности. Прокуратура в своем отчете сообщила о двух ракетах, а парламентская комиссия об одной ракете выпущенной в районе областной библиотеки.

Свидетели, рассказавшие о «призывах выйти на улицы», слышали его в разные временные отрезки.

Например, житель села Фуркат рассказал, что слышал азан после часа ночи, а затем увидел два «красных салюта». Три его односельчанина сообщили, что слышали азан примерно в два часа ночи.

Две другие женщины рассказывали об азане и призывах выйти на улицы, прозвучавших с мечетей в Ошском районе в промежутке между 10 и 11 часами ночи. Другой житель услышал его после полуночи, когда стало известно о начале стрельбы возле гостиницы «Алай».

В июле 2010 года были арестованы работники трех мечетей в селах Нурдар и Кашгар-Кыштак Кара-Суйского района. Им вменяли «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение национальной вражды» за ретрансляцию азана в промежутке между 1:30 и 2 часами ночи. Подозреваемые эти обвинения отрицали.

По их словам, в мечети села Нурдар действительно звучал азан, но они призывали жителей быть бдительными в связи с началом межэтнического столкновения. Призыв был совершен по просьбе имама и местного депутата. В итоге суд в сентябре того года приговорил четверых подсудимых к четырем годам лишения свободы за призыв к массовым беспорядкам.

Остальные работники мечетей, где звучали аналогичные призывы, к ответственности привлечены не были, а имам мечети в «Шейит-Добо» Мухаммадамин Усманов в связи с предъявленными обвинениями был вынужден бежать со своей семьей из страны.

«Мемориал» предполагает, что «использование звукоусиливающей аппаратуры различных мечетей не было одновременной акцией». Также нет прямых доказательств, что с мечетей призывали объявить вооруженный джихад (священная война в исламе — редакция) против кыргызов.

Миф №3: «Большинство убитых — кыргызы»

«Мемориал» рассказывает об отрывке с книги экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова, который рассказал о 40 убитых в ту злосчастную ночь. При этом экс-мэр утверждает, что большинство из них были кыргызами.

Однако, согласно докладу «Мемориала», на утро 11 июня в больницах Ошской области было зарегистрировано около 10 смертей — большая часть которых были узбеками. Также в больницы попадали люди двух национальностей с разными ранениями.

Этот миф опровергает отчет Национальной комиссии.

Согласно отчету нацкомиссии, из всех опознанных трупов более 70 процентов были представителями узбекской национальности. Общее число раненных кыргызов превышало число пострадавших узбеков: 1097 — 763.