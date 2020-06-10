Казахстан в ближайшее время готов открыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Кыргызстаном. Об этом 10 июня сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

По информации казахского ведомства, КПП готовы открыть в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.

«Так, с сегодняшнего дня начинает работать пункт пропуска «Сыпатай — Батыр» [КПП «Чалдорав»], что позволит существенно «разгрузить» действующие пункты пропуска и ускорить время прохождения грузовых авто через границу», — говорится в сообщении.

При этом казахская сторона заявила, что Бишкек остается «глухим» к предложениям Казахстана.

«Такое поведение наших партнеров наводит на справедливые подозрения о намеренном отказе от добросовестного сотрудничества в целях ухода от легального перемещения, прежде всего, товаров народного потребления, ввозимых из КНР на территорию стран ЕАЭС», — заявили в ведомстве.

Еще одной причиной пробок на границе двух стран, Казахстан назвал карантинно-контрольные меры, которые проводит Кыргызстан.

«В целом непонятна цель проведения экспресс-тестирования выезжающих водителей. По всем международным правилам государство обеспечивает безопасность на своей территории. Но даже, если наши кыргызские коллеги решили «обезопасить» таким образом соседние страны, зачем проводить это тестирование в пункте пропуска, ведь этот анализ можно сдавать и на подъезде к нему?», — заявили в минторговли Казахстана.

Километровые пробки на границе Кыргызстана и Казахстана

Пробки на КПП двух стран наблюдаются несколько недель. Ранее 5 июня в Госпограничной службе Кыргызстана сообщали, что на КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» пробки были вызваны не со стороны Кыргызстана.

«Надо отметить, что у водителей нет никаких претензий ни пограничникам Кыргызстана, ни пограничникам Казахстана. Они [водители] пересекают пограничный контроль беспрепятственно, но у них идут дополнительные проверки уже на территории Казахстана», — сообщили тогда в ведомстве.

После продолжительного затора на кыргызско-казахской границе вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев 4 июня поехал на КПП «Актилек – Автодорожный», чтобы проверить ситуацию на месте.

По словам Асрандиева, ситуация на границе уже стала критической, а заторы связаны с медленной проверкой с казахской стороны.

«Я лично ознакомился с процедурой прохождения водителей на границе из Казахстана в Кыргызстан. Заключается она в паспортном контроле, сборе анкетных данных медицинскими работниками для дальнейшего контроля, сдачи анализа на наличие вируса и далее грузоперевозчик на территории Кыргызстана ожидает результаты теста. Порядок выезда тоже несложный. А вот с казахской стороны все проходит медленно», — сообщил вице-премьер.

Он добавил, что Кыргызстан работает с прошлого года по регламенту ЕАЭС над тем, чтобы устранить проблему.

«Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в Коллегию, так как ситуацию расцениваем, как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям. Будем надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен», — сказал Асрандиев.

В Казахстане на заявление Асрандиева ответили так:

«В целях защиты экономических интересов государства и снижения теневого оборота товаров с начала 2019 года на границе со странами ЕАЭС КГД МФ РК осуществляет мониторинг перемещаемых грузов. Выявлено оформление 10,3 тысячи товаросопроводительных документов на подставных лиц и банкротов, более 13 тысяч фактов лжетранзита», — утверждает Комитет госдоходов. По информации ведомства, за сутки границу пересекают порядка 200 автомобилей.

Кыргызстан призвали принять меры по сокращению теневого оборота.