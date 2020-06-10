Около 50 водителей большегрузных машин 8 июня вышли на акцию протеста около здания полномочного представительства правительства в Оше. Они были недовольны тем, что через контрольно-пропускной пункт «Иркештам» на кыргызско-китайской границе в Алайском районе Ошской области проходят только грузовики китайской компании «Абу-Сахий».

* Компания «Абу-Сахий» вывела из Кыргызстана более 700 миллионов долларов, заработанных на контрабанде — она упоминается в расследовании «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP. Глава «Абу-Сахий» — влиятельный китайский бизнесмен Хабибула Абдукадыр, знакомый с Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым и связанный через бизнес со многими влиятельными кыргызскими чиновниками — например, с экс-зампредом таможни Райымом Матраимовым.

«Куда бы мы не ходили, везде защищаются интересы “Абу Сахий”»

Дальнобойщики недовольны тем, что деятельность кыргызстанских грузоперевозчиков полностью не возобновлена, хотя граница с Китаем уже длительное время открыта. Сейчас через границу пропускают только грузовики компании «Абу-Сахий».

«Наша основная проблема — это фирма “Абу-Сахий”. Они забрали хлеб у стольких людей. Мы, водители, остались дома без работы. Из-за закрытия границ и карантина мы сидели и не могли прокормить детей, а теперь, когда границу открыли, нам все равно не дают возможности [работать]», — рассказывает один из водителей Байыш Ураимов.

Представитель водителей Исабай Сулайманов недоволен тем, что никто не защищает их интересы. «Куда бы мы не ходили, везде защищаются интересы “Абу-Сахий”. Нашему прохождению через границу стопроцентно препятствует “Абу-Сахий”. У нас 70% грузов считаются транзитными. В лучшем случае импорт составляет около 30 процентов», — объяснил Сулайманов.

Фото: Хамидулло Узаков / Kloop.kg

Также он считает, что от китайской компании нет пользы государству, так как она перевозит только транзитные грузы. В это же время местные дальнобойщики платят налоги за импорт товаров.

«Если уменьшить количество машин “Абу-Сахий” и из 30 проходящих [через границу] грузовиков только 2-3 будут вести транзитный груз, а остальные будут импортировать товар, то наш вопрос решится», — сказал он.

По его словам, если вместо грузовиков компании «Абу Сахий», перевозящих транзитный груз, будут проходить большегрузы, которые импортируют товары, то бюджет страны сразу будет пополняться. Сулайманов сказал, что машины, импортирующие товары, платят таможенные пошлины в 50 тысяч долларов.

«Если будут проходит 20 большегрузов-импортеров, то за один день в бюджет может поступить около миллиона долларов. Интересы определенных людей ставятся выше интересов государства», — сказал Сулайманов.

Лидер инициативной группы водителей большегрузов Надыр Токторов считает, что государство не предпринимает достаточных мер для разрешения ситуации. По его словам, дальнобойщики почти месяц обращаются с этой проблемой к представителям местной власти. Но результатов нет.

«Мы не пришли сюда просто сказать, что мы остались голодными. Государство, в первую очередь, должно защищать права отечественных водителей. “Абу-Сахий” — это компания китайского олигарха. Наши пограничники не могут говорить с китайскими пограничниками на равных, а государство не проводит переговоры», — сказал он.

Токторов добавил, что фуры «Абу-Сахий» хозяйничают на всех трассах, занимают доминирующее положение и не дают дорогу кыргызстанским водителям.

«Мы остаемся наедине со своими проблемами. Мне кажется это все из-за эгоизма. Эта компания хочет монополизировать все и богатеть на этом. “Абу-Сахий” думает лишь о своих интересах — это компания осыпана деньгами», — объяснил он.

Гуманитарная помощь или взятка?

Во время чрезвычайного положения компания «Абу-Сахий» передала правительству Кыргызстана гуманитарную помощь на сумму в 531 тысяча долларов. Помощь принял полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев и передал Министерству здравоохранения.

Получение помощи правительством от компании, упоминаемой в журналистском расследовании, породило обсуждение в обществе. В свою очередь Жылкыбаев в интервью «Азаттыку» сообщил, что из-за пандемии коронавируса они «берут всю помощь, которая поступает».

Представитель водителей Исабай Сулайманов считает, что представленную гумпомощь от китайской компании можно считать «взяткой».

«Представитель “Абу-Сахий” привез в обладминистрацию одни-два грузовика гумпомощи. Это, как я считаю, можно расценивать как взятку. Может из-за этого, или есть другие интересы, но сейчас из 30 проезжающих грузовиков 20-25 принадлежат им. А наши водители стоят в очередях», — сказал Сулайманов.

Другой водитель Тургунали Шаманов считает, что из-за «Абу-Сахий» тысячи водителей не могут прокормить свои семьи и оплатить кредиты. По его словам, гумпомощь также имеет к этому отношение.

«Вот наш уважаемый президент сам говорит обосновывать все фактами. У нас факты есть. Посмотрите книгу учета Таможенной службы, там записаны все входящие и выходящие фуры. Государство работает во благо кармана китайского бизнесмена», — сказал он.

Фото: Хамидулло Узаков / Kloop.kg

Ответ местной власти

Заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области Ахмаджан Махаммадов вышел к водителям и заявил, что со стороны правительства послабления для компании «Абу-Сахий» не делаются, хотя они и предоставили гуманитарную помощь. Также, по его словам, эта гумпомощь никак не влияет на политическую волю правительства.

«Не только они нам помогают. Если бы эти подарки влияли на наши политические принципы — это было бы неправильно, они должны помогать добровольно. Если они нам передали [гумпомощь] в надежде решить свои проблемы, то нам такая помощь не нужна. Если это так, то лучше мы не примем [помощь] […] Мы услышали требования водителей, поставленные вопросы обоснованны. Мы изучим эти проблемы и попытаемся их решить. Пограничные и таможенные службы двух стран должны совместно решить эту проблему», — сообщил Махаммадов.

Государственная пограничная служба попросила обратиться по этому вопросу к Таможенной службе. Но на таможне нам сообщили, что решение этого вопроса не входит в их компетенцию.

«Мы контролируем только грузы, а кто будет входить и выходить это не в нашей компетенции.Через проверку проходит лишь входящий груз. Остальные вопросы рассматривают соответствующие органы», — сказал пресс-секретарь Таможенной службы Жаманак Мусурканов.

Клан Абдукадыр, контрабанда на границе, «Абу-Сахий»

Компания «Абу Сахий» фигурирует в совместном журналистском расследовании Kloop, «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.

Убитый в ноябре 2019 года в Стамбуле информатор журналистов Айеркен Саймаити сообщал, что выведенные им денежные средства принадлежали не ему, а компании Хабибуллы Абдукадыра «Абу-Сахий». Саймаити работал на Абдукадыра и занимался легализацией его незаконных доходов.

В январе этого года госорганы Узбекистана начали проверку рынка «Абу-Сахий». Данный рынок также был связан с контрабандой, выводом денег и Хабибулла Абдукадыром.

По словам Саймаити, грузовики «Абу-Сахий» со всевозможным товаром пересекали границу между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и Кыргызстаном, направлялись в Ташкент и далее в другие регионы.

«Плата» за каждый грузовик, который чиновники пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов.

Часть этих товаров доставлялась в Узбекистан для продажи в Ташкенте, однако значительную часть разгружалась в Кашгар-Кыштаке — на узбекской границе, где есть объекты семейства Абдукадыра. Затем машины без груза въезжали в Узбекистан по транзитным документам, а оставленный ими товар теперь можно было продать в Кыргызстане или отправить на более прибыльные рынки — в Казахстан или Россию.

Ввоз в Россию и Казахстан китайских товаров под видом кыргызских позволял избежать сборов, предусмотренных Евразийским экономическим союзом.

Абдукадыр на инаугурации Жээнбекова.

Сам Абдукадыр родился в Китае. В ноябре 2011 года он получил паспорт гражданина Казахстана, а в 2012 году оформил вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он, его семья и его компании тесно связаны с кыргызстанскими чиновниками и политиками. Он также знаком с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и нынешним — Сооронбаем Жээнбековым. Также у него есть совместный бизнес с семьей Матраимовых — одной из самых влиятельных кланов в Кыргызстане.

Также компания Абдукадыра «АКА» участвовала во множестве тендеров в Кыргызстане.

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