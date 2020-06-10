Мэрия Бишкека выявила очаги заражения коронавирусом на Ошском рынке. Об этом на брифинге 10 июня сообщил вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов.

«Очаги инфекции выявлены на территории Ошского рынка. Вопрос о закрытии будет рассматриваться в ближайшие дни», — сказал вице-мэр Бишкека.

Ранее власти города уже приняли решение закрыть на дезинфекцию Орто-Сайский рынок с 10 до 13 июня.

Причиной дезинфекции рынка стало то, что торговцы и посетители этого рынка стали обращаться к врачам с симптомами COVID-19.

В минздраве 10 июня сообщили, что в Кыргызстане становится больше граждан с COVID-19, у которых не выявлен источник заражения. Также, граждане стали чаще заражаться в местах массового скопления — на рынках, в учреждениях, где предоставляются услуги.

На 10 июня в Кыргызстане зарегистрировали 2 093 случая заражения коронавирусом. По всей республике вылечили 1 572 пациента. За все время от коронавируса умерли 26 человек.