Спикер парламента Дастан Джумабеков 4 июня дал интервью журналисту «Пятого канала» Эрнису Кыязову для программы «Статус». Интервью было приурочено ко Дню парламента.

Джумабеков говорил не только о своей работе спикером и достижениях парламента, но и похвалил президента Сооронбая Жээнбекова. «Клооп» приводит краткий пересказ интервью спикера.

Про независимость парламента

Нас выбрал народ. Парламент зависит от народа, потому что мы отчитываемся перед ним. Дни, когда мы боялись кого-то или выполняли чьи-то заказы и команды, уже прошли.

В парламенте много образованных депутатов, но в основном он состоит из предпринимателей. Я горжусь всеми депутатами шестого созыва. Все они прошли через сито народа, исполняют свой долг, разрабатывают новые законы. Это народные представители.

Контекст: Эксперты давно говорят о том, что парламент, несмотря на прописанные в Конституции широкие полномочия, очень сильно зависит от президента страны. Это было заметно при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве, когда аппарат президента подготовил проект поправок в Конституцию и парламент инициировал их. Поправки были приняты на референдуме в ноябре 2016 года.

После ухода Атамбаева с поста президента, парламент очень быстро уволил всех его соратников с ключевых должностей, поставив на их место соратников нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Про уход депутата Исхака Масалиева из парламента

Парламент на то и парламент, чтобы у каждого депутата была возможность высказать свое мнение в микрофон. Исхак Абсаматович был мои оппонентом на пост спикера, но по обстоятельствам я занял это место.

По моему личному мнению, как депутата, если он не хотел работать с этим парламентом, то у него и раньше были все условия для того, чтобы уйти из него.

Контекст: Исхак Масалиев заявил о сдаче мандата 21 мая на заседании парламента. Он раскритиковал правительство за отсутствие антикризисной программы во время закрытия всех предприятий из-за коронавируса. Он также сказал, что Джумабеков «держит обиду» на него за то, что тот назвал его адвокатом правительства.

О целях и задачах, в качестве спикера

Спикерство — это не работа, перешедшая мне от отца. Моя основная цель во время спикерства — честно работать ради народа, государства, не посягать на богатство государства и народа, не подписывать антиконституционные законы, которые против народа, не мешать масштабным мероприятиям для развития страны, и не использовать их в своих интересах.

Контекст: Дастан Джумабеков был избран спикером вместо сложившегося с себя полномочия Чыныбая Турсунбекова в октябре 2017 года.

В июле Турсунбеков из СДПК заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты одновременно с Сооронбаем Жээнбековым без согласования с партией. После критики Атамбаева, находящегося тогда на посту президента, Турсунбеков отказался от идеи баллотироваться в президенты, но должности спикера его все-таки решили.

Депутаты выбирали между Джумабековым, которого выдвинула коалиция большинства во главе с пропрезидентской СДПК, и Масалиевым, кандидатом от оппозиции. В итоге Джумабеков стал компромиссной фигурой, занявшей кресло спикера парламента.

О незабываемых достижениях парламента во время председательства Жумабекова и обещаниях партии «Кыргызстан»

Парламент — коллегиальный орган, который решает все большинством голосов. Я уже три года возглавляю парламент, во время которых мы сделали много исключительных вещей.

Возможно, благодаря этим делам, мы останемся в истории. Парламент принял законы в социальной сфере, которые не могли быть решены в течение 28 лет. Во-первых, пособие родителям новорожденных детей от государства.

Во-вторых, теперь ежемесячное пособие для родителей детей с инвалидностью выдается с учетом только прямых доходов семьи. Раньше люди могли не получить пособие, потому что учитывались наличие холодильника, телевизора, пенсии дедушек и бабушек.

* Партия «Кыргызстан» перед выборами обещала выдавать по 50 тысяч сомов за новорожденного ребенка. Ответ Джумабекова:

Надо исходить из возможностей, сначала выйти из теневой экономики. С прошлого года стало выдаваться по 4000 сомов. В будущем, с увеличением бюджета, эти 4000 сомов станут 10 тысячами, 10 тысяч — 15 тысячами. Так, потихоньку, мы дойдем до этой суммы.

Но мы сделали это, мы приняли это в качестве закона.

Государство протянуло руку новорожденному ребенку. Мы приветствуем его: «Мы здесь, есть власть и государство. Добро пожаловать!» Потом, когда этот ребенок повзрослеет, ему исполнится 18 лет, в его сердце появится патриотическое чувство, что государство позаботилось о нем.

Контекст: В 2017 году Дастан Джумабеков, будучи депутатом, действительно инициировал законопроект, по которому предлагал выплачивать по 50 тысяч сомов за каждого новорожденного ребенка. Но этот проект никто.

В силу вступил другой законопроект о выплатах, известный как «суйунчу» — одной из его авторок была социал-демократка Аида Касымалиева. В том же 2017 году его одобрил президент Атамбаев, однако Жээнбеков, став президентом, отсрочил его, потому что он был «слишком дорогим». Законопроект все-таки вступил в силу, но со значительными поправками, и выплаты были урезаны.

Родителям детей с инвалидностью действительно платят, как персональным ассистентам, пособие более 4000 сомов. Но этого добивались члены сети «Жанырык» более 10 лет, а обсуждать тему начали только после законопроекта о выплате «суйунчу». Выплаты начались не так давно — с февраля 2019 года.

О борьбе с коррупцией, плюсах и минусах президента

Жээнбеков после избрания обещал бороться с коррупцией. Парламент был толчком для многих антикоррупционных политических решений.

По этим решениям сейчас два экс-премьер министра, депутаты, министры, мэры городов находятся под следствием или допрашиваются. Это следствие постановлений парламента.

Также мы внесли изменения в закон о статусе экс-президентов — упразднили их неприкосновенность. Раньше было очень сложно открыть уголовное дело на человека, бывшего в течение шести лет президентом и получившим статус экс-президента.

Теперь мы упростили привлечение к ответственности бывшего президента, если обнаружилось, что во время правления он совершал преступления. Президент Сооронбай Шарипович сам подписал этот закон.

Старый закон о неприкосновенности существовал 28 лет, никто не обращал на него внимания, или люди боялись президентов. А этот парламент никого не боится и внес такие изменения.

Думаю, на основе этой деятельности, депутаты шестого созыва будут упомянуты в истории.

Преимущество Сооронбая Шариповича в борьбе с огромной коррупцией, также в боязни Бога и народа. В Сооронбае Шариповиче я не вижу недостатков.

О плюсах и минусах Атамбаева

Преимущество Алмаза Шаршеновича, наверное, в игре на гитаре и пении. А за допущенные ошибки он отвечает перед законом.

Кыргызы говорят: «Тайна выходит наружу в течение 40 лет». Может, мы и сегодня чего-то не замечаем. Депутатам нужно мужество, чтобы поднимать такие вещи. Я был спикером и во время Алмаза Шаршеновича.

Перед тем, как приступить к посту спикера я встречался с ним и сказал, что готов служить во благо народа. Я не просился на должность, обещая прикрывать преступные деяния его команды.

Контекст: Президент Сооронбай Жээнбеков подписал законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президентов 16 мая 2019 года на фоне своего противостояния с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

После принятия этого закона парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и обвинил его в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, при поставках угля на теплоэлектроцентраль, а также в причастности к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

После этого Атамбаева начали вызывать на допросы, но он отказывался на них приходить. В результате власти решились на штурм в его резиденции в Кой-Таше, который продолжался два дня. Тогда погиб 1 спецназовец, более 100 человек получили ранения. Теперь Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца, захвате заложников во время штурма, а также в организации массовых беспорядков.

Конфликт между нынешним и бывшим президентом начался практически сразу после назначения Жээнбекова главой государства, то есть еще в 2017 году.

На фоне конфликта всех сторонников Атамбаева начали увольнять с ключевых должностей. К примеру, парламент выразил вотум недоверия бывшему премьер-министру Сапару Исакову и лишили его статуса экс-президента.

Почти все самые близкие соратники Атамбаева сейчас находятся под следствием или их уже приговорили к большим срокам, как, например, Сапара Исакова, которого осудили на 18 лет лишения свободы. Многие дела в отношении соратников Атамбаева возбуждены по статьям, связанным с коррупцией.

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О Франкфурте-на-Майне

Я два раза неправильно произнес название города Франкфурт-на-Майне. Может, в тот момент я думал о чем-то другом. В парламенте 119 народных избранников, сильных депутатов, и отвечать на их запросы и быть спикером — тяжелая работа.

Я неправильно назвал Франкфурт-на-Майне, и общество очень много это обсуждало. Но, самое главное, я не украл что-то у государства, народа. Я горжусь этой своей чистотой.

Контекст: Дастан Джумабеков дважды ошибся, произнося название немецкого города, он сказал Франкфурт жана Маяне, что вызвало большой резонанс, а эта фраза стала мемом.

О приграничных конфликтах

Мы граничим с четырьмя государствами. С Китаем у нас нет проблем, все решено. С Казахстаном решено 99% вопросов по делимитации и демаркации.

Была создана межведомственная комиссия для переговоров с Узбекистаном и решено описано 95% приграничной территории. Президент Сооронбай Шарипович переговорил с президентом Узбекистана и мирно решили этот вопрос.

Больше всего проблем с кыргызско-таджикской границей, каждую неделю происходят конфликты, нападения.

Каждый раз у нас болит сердце, когда происходят такие инциденты, у меня сильно болит сердце. Депутаты сильно переживают. Особенно те, кто избран из тех областей.

Если бы могли односторонне решить этот вопрос, поставить столбы и протянуть проволоку, то мы бы сделали это хоть сейчас. Но межгосударственная комиссия не может пока прийти к решению, потому что на разных картах земля принадлежит разным странам.

Мы не отдадим никому ни одного километра земли.

Контекст: Несмотря на пандемию коронавируса, на границе Кыргызстана с Таджикистаном произошли два конфликта, а на границе с Узбекистаном — один.

Во время конфликтов на границе с Таджикистаном три пограничника Кыргызстана получили огнестрельное ранение и один гражданин получил легкие травмы. Таджикская сторона сообщила, что у них ранены двое — военнослужащий и гражданский.

Во время конфликта на границе с Узбекистаном со стороны Кыргызстана пострадали 25 человек, узбекская сторона сообщила о 187 пострадавших.

О последствиях коронавируса для бюджета

Борьба с коронавирусом далась нашему государству очень тяжело, потому что в бюджете не было запасных средств. Весь ежемесячный доход государства тратится сразу. У нас не было запасов от нефти или золота.

Но два года назад мы открыли резервный фонд и сохранили больше миллиарда сомов в нем. Это нам помогло немного.

Контекст: Из-за пандемии коронавируса почти все предприятия в стране остановили свою работу более, чем на месяц. Это привело к большим выпадениямм из бюджета. В итоге парламент одобрил, а президент подписал скорректированный бюджет с рекордным дефицитом в 27,7 млрд сомов.

Также Кыргызстан возьмет в кредит $352,5 млн на борьбу с коронавирусом, в виде грантов международные организации перечислят стране $79,4 млн.

Про высокопоставленных родственников в силовых структурах

Пусть люди посмотрят их биографию, когда эти люди вошли в эти структуры и когда достигли этого уровня.



Контекст: Три брата Джумабекова работают в правоохранительных органах, а один из его племянников в антикоррупционной службе Госкомитета нацбезопасности. Подробнее можно ознакомиться здесь.

В тексте использованы скрины из официальных видео с youtube-канала Жогорку Кенеша, а также фотографии с сайтов президента и парламента.