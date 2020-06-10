Первомайский районный суд 10 июня признал беглого экс-депутата и бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева виновным в незаконном обогащении. Ему назначено ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества и штраф в 60 тысяч сомов.

Ранее ГКНБ сообщили, что супруга экс-депутата Асель Шадиева подозревается в легализации преступных доходов.

По версии следствия, с 2010 по 2017 годы Шадиев с целью сокрытия преступного источника происхождения имущества придал правомерный вид доходам, оформив имущество на свою супругу Асель Шадиеву.

51-летний депутат парламента нескольких созывов, бывший вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев в 2018 году сбежал из Кыргызстана, после чего его объявили в розыск.

Тогда Генпрокуратура возбудила в его отношении уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Причиной для возбуждения дела стал факт кражи 30 тысяч долларов, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Позже стало известно, что за день до возбуждения дела он незаконно пересек границу и вылетел в Нью-Йорк (США). Тогда же было возбуждено второе дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы». А 25 июня стало известно, что на Шадиева завели еще одно дело по статье «Легализация (отмывание) доходов, полученных криминальным путем».

25 декабря 2018 года Первомайский районный суд города Бишкека признал Аскарбека Шадиева виновным по первым двум вышеназванным статьям и заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы.

За все время пребывания за границей политик лишь раз выступил с обращением, заявив, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.