В Бишкеке в городской больнице №1 у четверых медработников выявили COVID-19. Эту информацию «Клоопу» подтвердил заместитель главврача городской больницы №1 Улан Мусаев.

По его словам, медработников с коронавирусом госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал уже выявили.

«Четверо медиков сейчас находятся в шестой больнице, анализ у них положительный, у остальных отрицательный результат. Контактных уже выявили, они были у одной сотрудницы в гостях», — рассказал Мусаев.

За все время в Кыргызстане коронавирус выявили у 409 медработников, а с выздоровлением выписали 294 медика.

Ранее минздрав сообщил, что коронавирус выявили у медработницы в Таласе, при этом это первый зафиксированный случай заражения COVID-19 в Таласе за все время пандемии.

На 10 июня в Кыргызстане зарегистрировали 2 093 случая заражения коронавирусом. По всей республике вылечили 1 572 пациента. За все время от коронавируса умерли 26 человек.