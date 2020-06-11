В Таласе коронавирус обнаружили у еще двух человек — все они связаны с первой зараженной в этом регионе. Таким образом, число зараженных достигло трех человек — это медик, ее муж и их сосед.

Но число зараженных может заметно увеличиться, так как один из этих троих контактировал с 98 людьми.

«Сейчас проверяем всех контактных — их много. Это следствие несоблюдения санитарных правил», — считает замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Таласская область три месяца держалась, в ней не было случаев заражения COVID-19 до 10 июня, тогда как в других регионах число случаев заражения исчислялось десятками.

Нурболот Усенбаев считает, что заражение проникло в область из-за внутренней миграции.

«В Таласской области стали выявлять заразившихся из-за того, что граждане вышли на работу, стали выезжать за пределы области. Можно сказать, что из-за внутренней миграции COVID-19 дошел до региона», — сказал он.

Всего в стране уже 2129 случаев заражения COVID-19, из них выписаны 1630, получают лечение 473, причем двое в реанимации, а умерли 26. Число погибших заметно выросло за июнь, долгое время цифра держалась на 20.