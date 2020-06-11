Сотрудники Госагентства по борьбе с экономическими преступлениями задержали главу госдирекции трассы Бишкек-Ош и двух начальников тоннельных постов «Сосновка» и «Кара-Куль». Об этом сообщила пресс-служба Финполиции.

«По указанному делу по подозрению в коррупции задержаны 12 ответственных работников структурных подразделений Министерства транспорта и дорог», — говорится в сообщении.

Ущерб от коррупционной схемы может превысить 20 миллионов сомов. Финпол проверяет причастность к схеме высших должностных лиц минтранса и других ведомств.

Майское задержание

Ранее, 28 мая, уже были задержаны три сотрудника Госдирекции автодороги Бишкек-Ош. Тогда Финпол сообщил, что сотрудники пунктов пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» с 2018 года вносили некорректные данные в автоматизированную систему контроля и взиманию платежей за пропуск транспортных средств.

«Они изменяли страну происхождения иностранного транспорта, уменьшали фактические габариты авто, при этом взимали оплату за проезд согласно установленному тарифу. В автоматизированную систему они вносили некорректные данные со значительным занижением суммы, а разницу присваивали себе», — сообщили в Финполе.

В ведомстве уверены, что всё это происходило «при попустительстве и покровительстве вышестоящих должностных лиц Госдирекции», к которым автоматически поступали все данные с пунктов пропуска — вид транспорта с госномером и взимаемая плата в бюджет. Однако наблюдая за некорректно вносимыми данными и нарушением закона сотрудники Госдирекции бездействовали и не принимали никаких мер.