В десятую годовщину межэтнического конфликта, произошедшего в Оше в 2010 году, экс-президент Роза Отунбаева рассказала, кто стоял за кровопролитием. В период конфликтов именно она была временной главой государства — «Клооп» публикует самый интересные моменты из ее интервью «Азаттыку».
«Июньские события были подстроены». Переходное (Временное) правительство еще не стояло крепко на ногах. Мы боролись с проблемами в Бишкеке. Если помните, в Маевке и Токмаке также произошли [межэтнические конфликты] события. Прошло около 120 митингов. Мы были заняты этим. На юге не было стабильной власти. Нынешний президент Сооронбай Жээнбеков был там в качестве члена Временного правительства.
Мы определили, что июньские события были подстроены. Множество сил были в этом заинтересованы.
Межнациональные отношения — очень чувствительная тема, [можно сказать, что] у нее «тонкая кожа». Она легко отслаивается и на этом месте появляется рана. Поэтому мы все должны уделять много внимания этому вопросу.
Бакиевы, криминал, наркотрафик. Особенно большие интересы на юге были у наркотрафика и криминальных группировок.
Бакиевы сбежали и предпринимали немалые усилия собрать в Оше парламент. С ними были люди, которые и сейчас в политике или около нее. Это первое.
Сотрудники правоохранительных органов в то время открыто служили Бакиеву. Ходили без дела или вовсе творили, что хотели. Мы не могли это решить. Мы не могли найти кадры, которые бы нас поддержали.
После июньских событий многие международные организации дали оценку, что июньскими событиями воспользовались личности, контролирующие криминальные группировки и наркотрафик. Я считаю, что спецслужбы России провели полноценное расследование по этим событиям.
В третьих, мы не можем сказать, что не было влияния сил иностранных государств.
Но на сегодняшний день у нас нет доказательной базы.
По этому поводу не раз высказывался бывший президент Узбекистана Ислам Каримов. Он говорил на сессии ООН: «Есть силы, которые хотят устроить войну между странами Средней Азии, чтобы Средняя Азия всегда была в огне». Он неустанно повторял это.
Конечно, свою роль сыграли и сепаратистски настроенные раскольщики. Немалые усилия предпринимали известные политики узбекской национальности, они подталкивали к республиканскому мятежу. Между народами подобно огню вспыхнули противоречия. Я считаю, что столкновений можно было бы избежать, но итог действий [политиков] был таким.
Эвакуация. 10-11 июня мы были заняты городом Ош. 12-13 июня конфликт перекинулся в Джалал-Абад и там тоже все сгорело. Временное правительство собралось ночью 10 июня и отправило [в Ош] самолеты.
Сложилась такая ситуация: нет ни хлеба, ни воды. На 160 самолетах мы эвакуировали около 7 тысяч человек в Бишкек. Каждый день было по три рейса. Сколько продовольствия мы отправили в Ош и Джалал-Абад. Весь Кыргызстан поднялся и начал помогать. Соседи тоже помогли. Международные организации тоже оказали помощь.
70 тысяч человек устроились в лагерях в Узбекистане. Управление по делам беженцев ООН создало им там условия, предоставило палатки. В основном, туда направились женщины с детьми. Мужчины остались на месте. Никто из Узбекистана к нам не переходил.
Мы боролись сами с собой. Потом все успокоилось.
Запрос о помощи у Узбекистана и России. 10-11 июня было тяжело. Люди противостояли друг другу. Откуда не возьмись появилось много винтовок. К сожалению, было много погибших.
Тогда я разговаривала с Исламом Каримовым. Он сказал: «Я не смогу ничего сделать, могу лишь усилить контроль на границе, потому что тут много националистов, желающих помочь. Постарайся решить сама».
После этого я начала искать нашего постоянного партнера по ОДКБ — Россию. Я поговорила с президентом России Дмитрием Медведевым 12 июня. Так как 12 июня там отмечается День России, я не смогла найти его сразу. Глава аппарата Сергей Нарышкин сказал, что «этот человек сейчас вручает награды в Кремле и не может выйти».
Что будет, если придется стрелять?
12 июня после полудня Медведев позвонил сам. Я сказала: «Мы не можем обойтись без помощи силовых структур, мы не были готовы к такому, поэтому просим помощи у ОДКБ». Они, по-видимому, тоже стали осторожнее — 13 июня они сообщили мне, что возникают определенные препятствия: «Мы тоже в трудном положении, если мы войдем, то это будет выглядеть как вмешательство России в это столкновение. Что будет, если придется стрелять?»
«Конфликт остановил сам народ». Единство народа зависит от самого народа. Народ сам должен стараться «не взрываться». Я думаю, в каждом из нас есть такая сила, такие мысли. Народ сам думает о своем будущем. Наш народ сам остановил этот конфликт.
«Июньские события будут еще раз расследованы». Такие большие события будут в будущем расследоваться, будут проведены исследования. Если не мы, то другие с интересом займутся исследованиями.
Наши ученые ленятся, ссылаясь на «тяжелое положение».
«Сегодня наша совесть перед миром чиста». Доклад Международной комиссии под руководством Киммо Кильюнена смыл с [имени] Кыргызстана грязное пятно. Сегодня наша совесть перед миром чиста. В этом докладе есть три важных итога. Во-первых, в Кыргызстане не было геноцида, во-вторых, не было военных преступлений, в-третьих, все преступления, совершенные в Кыргызстане, должны быть рассмотрены внутри страны.
Жогорку Кенеш 26 мая 2011 года объявил главу международной комиссии по расследованию причин «июньских событий» Киммо Кильюнена персоной нон-грата. Депутаты признали отчет комиссии «недостоверным и необъективным». Кроме того, они обвинили Кильюнена в получении взятки от узбекских сепаратистов. В свою очередь, Кильюнен опроверг все обвинения.
В ходе межэтнических столкновений в июне 2010 года в Оше и Джалал-Абаде погибло более 470 человек, тысячи были ранены.