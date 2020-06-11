В десятую годовщину межэтнического конфликта, произошедшего в Оше в 2010 году, экс-президент Роза Отунбаева рассказала, кто стоял за кровопролитием. В период конфликтов именно она была временной главой государства — «Клооп» публикует самый интересные моменты из ее интервью «Азаттыку».

«Июньские события были подстроены». Переходное (Временное) правительство еще не стояло крепко на ногах. Мы боролись с проблемами в Бишкеке. Если помните, в Маевке и Токмаке также произошли [межэтнические конфликты] события. Прошло около 120 митингов. Мы были заняты этим. На юге не было стабильной власти. Нынешний президент Сооронбай Жээнбеков был там в качестве члена Временного правительства.

Мы определили, что июньские события были подстроены. Множество сил были в этом заинтересованы.

Межнациональные отношения — очень чувствительная тема, [можно сказать, что] у нее «тонкая кожа». Она легко отслаивается и на этом месте появляется рана. Поэтому мы все должны уделять много внимания этому вопросу.

Бакиевы, криминал, наркотрафик. Особенно большие интересы на юге были у наркотрафика и криминальных группировок.

Бакиевы сбежали и предпринимали немалые усилия собрать в Оше парламент. С ними были люди, которые и сейчас в политике или около нее. Это первое.

Сотрудники правоохранительных органов в то время открыто служили Бакиеву. Ходили без дела или вовсе творили, что хотели. Мы не могли это решить. Мы не могли найти кадры, которые бы нас поддержали.

Отунбаева и Бакиев в 2005 году — тогда еще соратники, оппозиционеры правления Аскара Акаева. Фото: Акипресс

После июньских событий многие международные организации дали оценку, что июньскими событиями воспользовались личности, контролирующие криминальные группировки и наркотрафик. Я считаю, что спецслужбы России провели полноценное расследование по этим событиям.

В третьих, мы не можем сказать, что не было влияния сил иностранных государств.

Но на сегодняшний день у нас нет доказательной базы.

По этому поводу не раз высказывался бывший президент Узбекистана Ислам Каримов. Он говорил на сессии ООН: «Есть силы, которые хотят устроить войну между странами Средней Азии, чтобы Средняя Азия всегда была в огне». Он неустанно повторял это.

Конечно, свою роль сыграли и сепаратистски настроенные раскольщики. Немалые усилия предпринимали известные политики узбекской национальности, они подталкивали к республиканскому мятежу. Между народами подобно огню вспыхнули противоречия. Я считаю, что столкновений можно было бы избежать, но итог действий [политиков] был таким.

Кадр из новостей НТВ 2010 года — Роза Отунбаева собирается отправиться в Ош в период межэтнического конфликта.

Эвакуация. 10-11 июня мы были заняты городом Ош. 12-13 июня конфликт перекинулся в Джалал-Абад и там тоже все сгорело. Временное правительство собралось ночью 10 июня и отправило [в Ош] самолеты.

Сложилась такая ситуация: нет ни хлеба, ни воды. На 160 самолетах мы эвакуировали около 7 тысяч человек в Бишкек. Каждый день было по три рейса. Сколько продовольствия мы отправили в Ош и Джалал-Абад. Весь Кыргызстан поднялся и начал помогать. Соседи тоже помогли. Международные организации тоже оказали помощь.

70 тысяч человек устроились в лагерях в Узбекистане. Управление по делам беженцев ООН создало им там условия, предоставило палатки. В основном, туда направились женщины с детьми. Мужчины остались на месте. Никто из Узбекистана к нам не переходил.

Мы боролись сами с собой. Потом все успокоилось.

Запрос о помощи у Узбекистана и России. 10-11 июня было тяжело. Люди противостояли друг другу. Откуда не возьмись появилось много винтовок. К сожалению, было много погибших.

Тогда я разговаривала с Исламом Каримовым. Он сказал: «Я не смогу ничего сделать, могу лишь усилить контроль на границе, потому что тут много националистов, желающих помочь. Постарайся решить сама».

Встреча Отунбаевой и Медведева в августе 2010 года. Фото: Кремль

После этого я начала искать нашего постоянного партнера по ОДКБ — Россию. Я поговорила с президентом России Дмитрием Медведевым 12 июня. Так как 12 июня там отмечается День России, я не смогла найти его сразу. Глава аппарата Сергей Нарышкин сказал, что «этот человек сейчас вручает награды в Кремле и не может выйти».

Что будет, если придется стрелять?

12 июня после полудня Медведев позвонил сам. Я сказала: «Мы не можем обойтись без помощи силовых структур, мы не были готовы к такому, поэтому просим помощи у ОДКБ». Они, по-видимому, тоже стали осторожнее — 13 июня они сообщили мне, что возникают определенные препятствия: «Мы тоже в трудном положении, если мы войдем, то это будет выглядеть как вмешательство России в это столкновение. Что будет, если придется стрелять?»

«Конфликт остановил сам народ». Единство народа зависит от самого народа. Народ сам должен стараться «не взрываться». Я думаю, в каждом из нас есть такая сила, такие мысли. Народ сам думает о своем будущем. Наш народ сам остановил этот конфликт.

«Июньские события будут еще раз расследованы». Такие большие события будут в будущем расследоваться, будут проведены исследования. Если не мы, то другие с интересом займутся исследованиями.

Наши ученые ленятся, ссылаясь на «тяжелое положение».

Фото: UNDP

«Сегодня наша совесть перед миром чиста». Доклад Международной комиссии под руководством Киммо Кильюнена смыл с [имени] Кыргызстана грязное пятно. Сегодня наша совесть перед миром чиста. В этом докладе есть три важных итога. Во-первых, в Кыргызстане не было геноцида, во-вторых, не было военных преступлений, в-третьих, все преступления, совершенные в Кыргызстане, должны быть рассмотрены внутри страны.

Жогорку Кенеш 26 мая 2011 года объявил главу международной комиссии по расследованию причин «июньских событий» Киммо Кильюнена персоной нон-грата. Депутаты признали отчет комиссии «недостоверным и необъективным». Кроме того, они обвинили Кильюнена в получении взятки от узбекских сепаратистов. В свою очередь, Кильюнен опроверг все обвинения.

В ходе межэтнических столкновений в июне 2010 года в Оше и Джалал-Абаде погибло более 470 человек, тысячи были ранены.