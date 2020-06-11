Депутат Дастан Бекешев снова раскритиковал законопроект «О прокуратуре», который депутаты парламента рассмотрели во втором чтении 11 июня. Он считает, что некоторые пункты проекта недопустимо одобрять. «Клооп» расписал спорные поправки, снабдив их комментариями Бекешева.

Пособие в 300 тысяч сомов

Депутата возмутило что, согласно документу, прокурору положено минимум 300 тысяч сомов выходного пенсионного пособия. По его словам, недопустимо поощрять работу только прокуроров, когда другие работники Кыргызстана каждый день находятся в «зоне риска».

В законопроекте этот пункт указан в части 3 Статьи 89. Пенсионное обеспечение сотрудников органов прокуратуры.

Звучит она так: Сотрудникам органов прокуратуры при увольнении со службы в связи с выходом на пенсию выплачивается единовременное выходное пособие в размере 20 окладов месячного денежного содержания.

Бекешев: «Выходное пособие в 300 тысяч сомов в среднем при выходе на пенсию — почему такие же условия не даем пограничникам, которые на границе стоят, рискуют своей жизнью? Я уважаю прокуроров, у них тоже труд свой, стресс, но они же не рискуют своей жизнью, как пограничники и военнослужащие. Почему мы врачу, который заболел коронавирусной инфекцией, даем только 200 тысяч сомов?»

Вызов граждан в прокуратуру через письма

Согласно пункту в законопроекте, гражданин обязан прийти к прокурору, если тот написал ему письмо и вызвал к себе в кабинет. В противном случае человек будет доставлен принудительно милицией.

В законопроекте это прописано в части 5 и 6 Статьи 6. Гарантии обязательности требований прокурора и следователя органов прокуратуры и актов прокурорского реагирования.

Должностные лица и граждане обязаны явиться по письменному требованию прокурора или следователя органов прокуратуры в установленное ими время для дачи объяснений и показаний.

В случае неявки без уважительных причин или отказа от явки должностных лиц, граждан для дачи пояснений в органы прокуратуры, прокурор вправе вынести постановление о принудительном доставлении такого лица в органы прокуратуры, которое исполняется органами внутренних дел в течение 24 часов.

Бекешев: «Прокурор не должен одним письмом вызывать к себе гражданина, который не нарушил закон. Не может быть так, что он сидит, пьёт чай у себя в кабинете и решил кого-то позвать. А если человек не пришел, то вынести постановление, и его принудительно в МВД будут ещё доставлять. Ну сколько можно уже?»

Дела против прокуроров

Генпрокуратура хочет, чтобы уголовные дела против прокуроров могли возбуждать только прокуроры.

Такая поправка уже была в закон о прокуратуре — ее внесли туда 29 февраля 2012 года, но убрали оттуда уже 10 августа этого же года.

Вот как она выглядела до того, как утратила силу: Статья 49-1. Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и административной ответственности.

Любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором или следователем органов прокуратуры, возбуждение против него уголовного дела (за исключением случаев, когда прокурор или следователь застигнут при совершении преступления), производство расследования являются исключительной компетенцией органов прокуратуры.

А вот, что предлагается в законопроекте: Статья 85. Порядок привлечения прокуроров и следователей органов прокуратуры к уголовной ответственности

Право вынесения уведомления о подозрении по уголовному делу и (или) делу о проступке в отношении прокурора и следователя органов прокуратуры относится к исключительной компетенции органов прокуратуры.

Сейчас статьи о порядке привлечения прокуроров и следователей к уголовной и административной ответственности нет в законе о прокуратуре. Но в Генпрокуратуре «Клоопу» сообщили, что только прокурор может подготовить уведомление о подозрении в преступлении со стороны другого прокурора.

«Уведомление о подозрении вручается прокурором, а следствие ведется ГКНБ», — сказали в Генпрократуре.

Бекешев: «Почему мы пишем, что на прокурора может возбудить уголовное дело только сам прокурор? Ну, давайте тогда милиции и ГКНБ дадим возможность самим заводить дело на себя. Почему по коррупционным делам ГКНБ не может на прокурора возбуждать уголовное дело? Так не должно работать».

Нет контроля за прокурорами

Бекешев считает, что Генпрокуратура и органы прокуратуры, никак и никем не контролируются, и даже суды «боятся» прокуроров.

«Это неподконтрольный орган для Жогорку Кенеша. Что хотят, то и делают. Практически всё у них обосновывается там. […]. Их суды боятся. Суды – продолжение прокуратуры, что прокурор выписал, то суд и подтверждает», — заявил депутат.

Согласно действующему Закону «О прокуратуре» все органы прокуратуры подчиняются Генеральному прокурору Кыргызстана. Он, в свою очередь, подотчетен Президенту и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.

Парламентарий добавил, что со всеми этими привилегиями, профессию прокурора можно назвать «самой лучшей» в Кыргызстане.

«У нас самая лучшая профессия — это прокурор, получается. У тебя есть власть. […]. У меня многие выпускники спрашивают, кем им стать. В кыргызстане хорошо живется прокурорам. Идите в прокуроры. Рахмат!» — заключил Бекешев.