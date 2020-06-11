Обновлено в 20 часов, добавлена позиция ГСИН.

Адвокат Назгуль Суюнбаева сообщила, что ее подзащитного Эмиля Кимсанова хотят этапировать из СИЗО-1 в другой изолятор. Такое решение приняли из-за того, что бывший таможенник нарушил режим СИЗО-1 — он пользовался сотовой связью. На данный момент он находится в ИВС.

*Кимсанова называют человеком из окружения экс-зампреда таможни Раима Матраимова. Недавно бывший таможенник рассказал, что Матраимов требовал у него доставки журналиста Али Токтахунова «живым или мертвым». В течении 2020 года близкие Киманова записали несколько видеообращений к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в которых рассказали о давлении со стороны клана Матраимовых. Матраимовы все отрицают.

Но ГСИН это опровергает.

«Слова адвоката Назгуль Суйунбаевой о том, что за нарушение режима Кимсанова ГСИН перевела из СИЗО-1 в СИЗО-50, не соответствует действительности», — сообщили в госслужбе. Его смогут перевести из СИЗО-1 только решением суда, он сейчас находится в ИВС Бишкека для проведения «следственных действий».

Сторонники задержанного сняли видеообращение к президенту с требованием выпустить его из под стражи.

«Ребята устроили флешмоб [в Оше], обратились к президенту. Милиция задержала их, потому что увидела в их обращении какие-то “призывы”», — говорит Суюнбаева.

Пресс-Секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев подтвердил, что двое граждан были доставлены в отделение милиции 11 июня. По его словам, во время съемок видеообращения было собрано около 100 человек, что является нарушением правил карантина. Аширбаев сообщил, что сотрудники Кара-Суйского РОВД уже отпустила их, проведя с ними разъяснительную беседу.

«Выяснилось, что видео было снято 26 мая. Поскольку они нарушили распоряжение Кара-Суйской районной администрации о недопустимости скопления людей, им было выдано предупреждение. Также мы выясняли для чего были собраны спортсмены и провели разъяснительную работу по недопущению нарушения общественного порядка», — объяснил пресс-секретарь.

Аширбаев также пояснил, что не было необходимости собирать людей, так как обращались в основном двое.

Обращение к президенту

Вчера в социальных сетях распространилось видео с обращением сторонников Кимсанова к главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Десятки людей потребовали у Жээнбекова выпустить на свободу арестованного Эмилбека Кимсанова.

Один из участников обращения рассказывал, что они работали на Жээнбекова во время выборов и выражают ему доверие, однако собравшиеся были недовольны происходящей несправедливостью в стране.

«[…] Когда вы выдвигали свою кандидатуру на президентских выборах в 2017 году, собравшиеся ребята внесли свой вклад, вы сами это знаете. И днем и ночью мы были вашими “руками и ногами”. Во главе этих ребят был Эмилбек Кимсанов и он внес свой вклад [в победе на выборах]», — сказал он.

Вместе со сторонниками Кимсанова стоял его брат Эмирбек Кимсанов — он тоже сделал обращение. Это второе по счету его обращение. Эмирбек попросил главу государства взять под контроль все незаконные явления в стране.

«Какова будет жизнь в Кыргызстане, если рассказывающих о коррупции людей будут преследовать и сажать, а ребят-патриотов будут “убирать”? Столько молодых людей наподобие Али Токтакунова (журналист “Азаттыка”), майора Камчыбекова (информатор расследования о “теневых курьерах” майор Айбек Камчыбеков) вынуждены оставить страну», — сказал Эмирбек Кимсанов.

Жэнбеков 10 июня прибыл в Ошскую область с рабочим визитом на два дня. Он почтил память погибших в ходе «июньских событий» и встретился с их близкими.

Кто такой Эмилбек Кимсанов?

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы Эмилбек Кимсанов был задержан в Санкт-Петербурге 20 февраля этого года и в последующем был экстрадирован в Кыргызстан.

Он обвиняется в избиении Авдандиля Конгантиева — сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Кимсанов заявляет, что дело было возбуждено и закрыто два года назад.

Сначала года к президенту с требованием выпустить Кимсанова обратились его жена и несколько раз его родственники. Однако пресс-служба президента пока никак не ответила на эти обращения.

Одним из первых к Жээнбекову обратился его брат Эмирбек. Он рассказывал, что его брат был вынужден бежать в Россию из-за отказа выполнять приказы Раима Матраимова. По его словам, Эмилбеку Кимсанову поступали угрозы со стороны семьи Матраимовых из-за того, что он сказал «Я не буду вмешиваться в коррупционные дела Раима».

В свою очередь депутат Искендер Матраимов — старший брат экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова — ответил, что против его семьи пытаются использовать криминальные элементы, а обращения назвал очернением.

9 апреля 2020 года жена Кимсанова Мария Заворотняя обратилась к президенту за помощью. Она рассказала, как «один из влиятельных людей в Кыргызстане» через милиционеров и спортсменов «угрожал ему убийством». Позднее Заворотняя опубликовала в соцсетях видео с Кимсановым. В этом видео Кимсанов рассказывает, что Раим Матраимов приказал привести журналиста Радио «Азаттык» Али Токтакунова «живым или мертвым».

Депутат Искендер Матраимов сообщил, что за эти слова Кимсанов «ответит перед Богом и законом». Также он добавил, что «перед выборами появляются и более фантастичные сказки».

В МВД сообщили, что Кимсанов был допрошен 10 апреля в присутствии своего адвоката по поводу письма «Азаттык», но не давал показаний по этому видео. Правоохранители также заявили, что следствие относительно угроз в адрес журналиста Али Токтакунова начнется только после подачи официального заявления Кимсанова или его жены.