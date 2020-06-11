Глава Государственной ипотечной компании Эльмира Абжапарова заявила, что обвинения в незаконном найме в дочернее учреждение трех служащих и информация о том, что этим людям течение четырех месяцев выдавали зарплаты по 75 тысяч сомов, придуманы недовольными бывшими сотрудниками.

Тему о дочернем учреждении Госипотечной компании подняли в парламенте еще в середине мая — а к концу месяца стало известно об уголовном деле. ГИК считает, что имеет право на это и законы не нарушала.

Как ГИК в парламенте обсудили

13 мая во время обсуждения отчета правительства в парламенте эту тему подняла депутатка Рада Туманбаева.

«В 2019 году ГИК выделяли 500 млн сомов, потом снизили до 400 млн сомов, а 100 млн сомов перевели в Жилищно-сберегательную кредитную компанию, говорят. И как вы ответите на то, что говорят, что там сидящие три человека получают зарплату в 75 тысяч сомов?» — спросила она премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Премьер-министр ответил, что, действительно, 100 млн сомов было переведено на счет ЖСКК, потому что компания работает по немецкой системе раздельного финансирования. Его помощник уточнил, что в Минюст были поданы документы на регистрацию нового учреждения.

Уголовное дело

«Кактус» утверждает, что 30 мая финпол открыл дело по статье 320 (Злоупотребление должностным положением) в отношении ГИКа, а заявление написали ушедшие из компании специалисты, недовольные руководством Абжапаровой. При этом издание сослалось на собственные источники, «Клоопу» не удалось получить комментария от ведомства.

По информации журналистов, заявители сообщили о найме сотрудников в еще незарегистрированную Жилищно-сберегательную кредитную компанию. Среди новых троих сотрудников была и экс-заместительница Абжапаровой Гульнара Нуркулова.

«Она — подруга министра финансов Жээнбаевой, и на протяжении всего карантина ей выплачивали заработную плату довольно неминимального объема, тем самым нарушая не только Закон о бюджете на 2019 год, но и устав ГИК», — передает их заявление «Кактус».

Все легально

ГИК утверждает, что все сделано легально, а зарплаты в разы меньше той, что указана в заявлении. Госкомпания подтвердила, что сотрудники финпола обыскивали офис.

«Эта компания [ЖСКК] зарегистрирована 14 мая этого года. Сейчас мы подали документы на лицензию. Она будет поднадзорна Национальному банку. Депозиты будут подпадать под защиту Госагентства по защите депозитов», — рассказала Абжапарова в интервью «Клоопу».

Глава ГИК считает, что заявление на компанию написали бывшие сотрудники, которые столкнулись с оптимизацией — проще говоря, они были уволены и были недовольны таким решением.

При этом ГИК наняла новых сотрудников из-за нехватки кадров — правда, наняли не трех, а двух специалистов.

«Каждый сотрудник ГИК занят в своем поле деятельности, и нам нужно было привлечь новых людей. Но мы это сделали в рамках своей компании. И мы имеем на это право, легальную юридическую основу. На основе трудового контракта мы привлекли с февраля одного человека, второго — с марта. Там зарплаты совсем не такие большие и всего два человека», — сказала Абжапарова.

По ее словам, зарплата новым сотрудникам будет выдаваться из бюджета ГИК — и она меньше названных депутаткой 75 тысяч сомов в несколько раз.