Несколько дней назад вице-премьер Кубатбек Боронов жаловался, что кыргызстанцы не соблюдают санитарные правила и посещают массовые мероприятия — например, тои и похороны, после которых у них обнаруживают коронавирус.

Чиновники и политики знают о запрете на проведение массовых мероприятий и штрафах, которые полагаются для заведений за несоблюдение санитарных норм. Однако 11 июня множество высокопоставленных чиновников собрались в ресторане «Кайнар» в Бишкеке.

На мероприятии можно было заметить нового лидера «Республики» Мирлана Жээнчороева и депутата Аалы Карашева.

Издание «Кактус» сняло видео, на котором можно увидеть автопарк гостей и мужчину, который мешал журналисту. Журналист назвал преследователя «охранником Омурбека Бабанова» — мужчина агрессировал и даже душил журналиста. Милиция, проезжавшая мимо, не отреагировала на преследование журналиста. По информации журналистов, в ресторане проводили поминки по сестре бывшего премьера.

Администратору «Кайнара» выписали штраф по статье 293 Кодекса о нарушениях «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа». Его оштрафовали как физическое лицо — на три тысячи сомов на каждый день с мероприятиями (всего два дня), тогда как юрлицо должно было бы заплатить 13 000 сомов.