Партию СДПК могут не допустить к предстоящим выборам в Жогорку Кенеш из-за судебных разбирательств — из-за иска Сагынбека Абдрахманова.

*Дело в том, что после конфликта Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова партия разделилась на две части. Официально новым лидером СДПК зарегистрирован ранее исключенный из нее Абдрахманов ( его партия называется СДПК без Атамбаева), но все регалии, подтверждающие принадлежность к партии, сохранены у сторонников бывшего президента и они считают себя «настоящей СДПК».

Об этом в интервью «Клоопу» рассказала член политсовета СДПК Ашера Халикова.

«К сожалению, в связи с судебными разбирательствами, скорее всего, нас могут не допустить», — сказала она.

Информацию о продолжении судебного разбирательства по иску Сагынбека Абдрахманова подтвердили «Клоопу» и в пресс-службе Верховного суда.

«Дело по иску Абдрахманова отправили на новое рассмотрение в Первомайский суд, дело рассмотрели 2 июня и через несколько дней отправили», — сообщили в Верховном суде.

О том, что СДПК могут не пустить на предстоящие выборы в парламент, говорил в интервью «Апрелю» и председатель партии Анвар Артыков. При этом он добавил, что партия будет делать все, чтобы принять участие в выборах.

Артыков рассказал, что существует партия Социал-демократы Кыргызстана (СДК), которую возглавляют сыновья бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Сеид и Кадыр.

*СДПК сторонников Атамбаева руководила депутатка Асель Кодуранова, заместителем была Кундуз Жолдубаева, также в политсовет входил политик Адиль Турдукулов. Сыновья Атамбаева вступили с ними в конфликт и создали СДК — партию, в которую не включили трех вышеперечисленных сторонников отца.

Программа и, её идеология идентична партии СДПК и, в случае, если СДПК не сможет участвовать в выборах, партия сыновей Атамбаева включит всех членов СДПК в свой состав для участия в выборах.

«Были силы, которые толкали нас вступить в эту партию, мы остаемся в СДПК, но партия Социал-демократов готовы включить весь наш список на парламентские выборы», — сказал он.

Масштабные изменения в СДПК

Социал-демократическая партия Кыргызстана опубликовала заявление на своей странице в фейсбуке. Согласно ему, 26 мая состоялось заседание Политсовета СДПК, на котором решался вопрос «сложившейся ситуации внутри партии».

По итогам заседания, исполняющая обязанности председателя СДПК Асель Кодуранова сложила с себя полномочия и передала их Анвару Артыкову.

Рыскелди Момбеков и Кундуз Жолдубаева также сложили обязанности заместителей председателя партии и приостановили членство в политсовете, но остаются членами СДПК.

Из политсовета и партии вышли Ирина Карамушкина, Мээрбек Мискенбаев, Адиль Турдукулов, Мирбек Айтикеев и Кундуз Ажыбекова.

Сама партия настаивает, причиной таких перемен стало то, что «часть руководства партии втянута в судебные тяжбы по Кой-Ташским событиям».

СДПК была самой влиятельной партией в Кыргызстане при президентстве Алмазбеке Атамбаеве. Однако после конфликта нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова с Атамбаевым партия потеряла свое влияние.