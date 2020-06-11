На заседании Бишкекского горкенеша 10 июня возник спор о количестве квартир, выданных государством чемпионке мира по борьбе Айсулуу Тыныбековой.

Глава управления муниципального имущества Нурбек Тынаев предложил оформить квартиру, подаренную спортсменке президентом, в рамках постановления БГК от 14 февраля 2020 года.

В рамках постановления право получить жилье от муниципалитета на безвозмездной основе дается чемпионам Олимпийских игр и чемпионам мира по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр.

Депутатка Гульнара Молдобаева попросила уточнить, действительно ли об этой квартире идет речь и насколько Тыныбекова нуждается в жилье.

«Насколько я знаю, Тыныбековой уже выделили квартиру со стороны государства. Потом частные спонсоры выделяли. Получается, мы третью квартиру выдаем? Вы проверяли, насколько реально она нуждается? Я не спорю по поводу ее заслуг, я говорю, что у нас есть более нуждающиеся лица — сироты, которые без квартир на улице сидят», — сказала Молдобаева.

Тынаев уточнил, что речь идет о той квартире, ключи от которой вместе с сертификатом, ей выдал президент Сооронбай Жээнбеков после победы на Чемпионате мира по борьбе в сентябре 2019 года.

Однако официального постановления президента нет, поэтому они предлагают узаконить выдачу квартиры Тыныбековой в рамках постановления БГК о призерах Олимпийских игр.

Тренер спортсменки и официальный представитель Тыныбековой Нурбек Изабеков заявил, что квартиру борчихе должны были выдать еще в 2017 году, когда она выиграла бронзовую медаль на Чемпионате мира. Но ее выдали только в 2019, когда она завоевала золото.

«Впервые в истории за 27 лет Кыргызстан получил золотую медаль на чемпионате мира. И то, что некоторые депутаты [горкенеша] поднимают этот вопрос немного задевает гордость. Надо было поднимать его, когда до этого выдавали квартиры другим деятелям культуры и спорта», — сказал Изабеков в интервью «Клоопу».

По поводу квартиры, подаренной Тыныбековой частными лицами, Изабеков сказал, что это «другой вопрос».

«То, что говорится о том, что эта квартира была выдана компанией, еще не значит, что ей ее выдадут. Это просто слова. Эту квартиру еще не построили даже. Квартиры выдавались спортсменам от государства за высокие показатели и до Айсулуу. Например, Каныбеку Осмоналиеву, Канату Бегалиеву и другим», — рассказал тренер женской сборной Кыргызстана.

13 декабря 2019 года Тыныбекова опубликовала в инстаграме пост о том, что частная компания подарила ей однокомнатную квартиру.

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта подает на рассмотрение в мэрию список спортсменов, достигших высоких показателей на международных соревноваиях, для получения жилья.

«В этом случае, Аппарат президента напрямую с мэрией работал. Мы просто информировали общественность, Аппарат президента и правительство о том, что она [Айсулуу Тыныбекова] стала чемпионкой мира», — рассказала специалистка пресс-службы госагентства.

По словам тренера Тыныбековой, из-за подготовки к Олимпиаде у спортсменки не было времени переехать в квартиру. И только теперь, когда из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли на следующий год, она приступила к мелкому ремонту жилья и подготавливает его к въезду.

Квартира в доме №191 по улице Московской перешла в муниципальную собственность города после конфискации у бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева.