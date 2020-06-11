В Джалал-Абаде женщина избила свою годовалую дочь из-за ссоры с мужем по телефону. Об этом сообщили «Клоопу» в пресс-службе УВД Джалал-Абада.

По информации УВД, мать сняла видео избиения и отправила его своему мужу, гражданину Узбекистана, который находится на заработках в России.

*Мы не публикуем видео из соображений этичности.

«Твой отец не высылает мне денег, чтобы следить за тобой, и я стала попрошайничать из-за тебя», — сказала мать девочки.

Милиция зарегистрировала факт в ЕРПП по статье «Пытки». Расследование ведется в рамках предварительного производства.

По данным Генпрокуратуры, за последние годы количество случаев насилия в отношении детей выросло. Например, с 143 в 2014 году возросло до 187 в 2018 году. В среднем, по статистике за пять лет, детей в нашей стране убивают, насилуют и избивают примерно через день.

Почему насилие идет от самых близких? Основные причины этого — неправильные методы воспитания и безразличие общества. По данным Юнисефа, 70 % родителей и опекунов кричат на своих детей, а 48 % бьют детей, иногда в течение долгого времени.

По мнению психологов, насилие в отношении детей — это большая трагедия. Так как от ребенка, подвергшегося насилию, после «нельзя ожидать любви». Он может повторить ту же историю со своими родителями или детьми.