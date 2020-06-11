По информации минздрава, на 11 июня в Кыргызстане зафиксировали 36 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек – 17;

Чуйская область – 3;

Нарынская область – 1;

Ош – 2;

Ошская область – 4;

Джалал-Абадская область – 3;

Таласская область – 2;

Иссык-Кульская область — 3.

«На сегодняшний день, у 37 граждан подтвержден диагноз COVID-19. Из них 4 случая завозные. Остальные 19 случаев выявлены у граждан, находящихся под медицинским наблюдением и в 13 случаях источник инфекции не установлен», — сказал на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, только 28% — это завозные случаи, а 72% — инфицирование после контактирования с зараженными уже внутри Кыргызстана.

«В связи с возобновлением деятельности во всех сферах, ситуация остается напряженной. Поэтому поддержание установленных санитарных правил очень важно», — сказал Нурболот Усенбаев.

За сутки зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом среди медработников. Всего у 419 медицинских работников выявлен COVID-19. Из стационаров с выздоровлением выписались 312 медработников.

За все время в Кыргызстане зарегистрировали 2129 случая заражения коронавирусом.

По всей стране за сутки из стационаров выписали 58 человек с выздоровлением:

Бишкек – 33;

Ошская область – 1;

Ош – 17;

Нарынская область – 6;

Джалал-Абадская область – 1.

За время эпидемии в республике вылечили 1 630 пациентов. На лечении в стационаре находятся 473 пациентов.

Два пациента с коронавирусом за прошедшие сутки скончались — женщина 72 лет в Джалал-Абадской областной больнице и мужчина 70 лет в Центре общеврачебной практики Панфиловского района. В Кыргызстане за все время от коронавируса умерли 26 человек.