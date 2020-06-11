По информации минздрава, на 11 июня в Кыргызстане зафиксировали 36 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек – 17;
- Чуйская область – 3;
- Нарынская область – 1;
- Ош – 2;
- Ошская область – 4;
- Джалал-Абадская область – 3;
- Таласская область – 2;
- Иссык-Кульская область — 3.
«На сегодняшний день, у 37 граждан подтвержден диагноз COVID-19. Из них 4 случая завозные. Остальные 19 случаев выявлены у граждан, находящихся под медицинским наблюдением и в 13 случаях источник инфекции не установлен», — сказал на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, только 28% — это завозные случаи, а 72% — инфицирование после контактирования с зараженными уже внутри Кыргызстана.
«В связи с возобновлением деятельности во всех сферах, ситуация остается напряженной. Поэтому поддержание установленных санитарных правил очень важно», — сказал Нурболот Усенбаев.
За сутки зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом среди медработников. Всего у 419 медицинских работников выявлен COVID-19. Из стационаров с выздоровлением выписались 312 медработников.
За все время в Кыргызстане зарегистрировали 2129 случая заражения коронавирусом.
По всей стране за сутки из стационаров выписали 58 человек с выздоровлением:
- Бишкек – 33;
- Ошская область – 1;
- Ош – 17;
- Нарынская область – 6;
- Джалал-Абадская область – 1.
За время эпидемии в республике вылечили 1 630 пациентов. На лечении в стационаре находятся 473 пациентов.
Два пациента с коронавирусом за прошедшие сутки скончались — женщина 72 лет в Джалал-Абадской областной больнице и мужчина 70 лет в Центре общеврачебной практики Панфиловского района. В Кыргызстане за все время от коронавируса умерли 26 человек.