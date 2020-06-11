Оборудование для добычи биткоина в Бишкеке.

Статья 42 Конституции страны гласит: «Каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом».

В Кыргызстане по сей день нет никаких законов, которые должны регулировать майнинг и криптовалюту. Однако власти страны вместо разработки соответствующих законов решили назвать майнеров «преступными группировками, занимающимися добычей цифровых денег».

По их мнению, криптовалюта может даже привести «к подрыву государственности и социальным взрывам».

В июле 2019 года финпол накрыл крупную майнинг-ферму, чье оборудование стоит 1,5 миллиарда сомов. В августе от электричества отключили сразу 28 компаний по добыче криптовалюты. Позиция правительства заключалась в том, что майнинг требует большого объема электроэнергии, который целесообразнее направлять на производственные объекты.

Предприниматели недоумевали: в чем они виноваты? Некоторые из майнеров решили перевезти свои фермы из Кыргызстана в другие, более лояльные к криптовалюте, государства. Например, Александр (имя изменено) вывез все оборудование из Кыргызстана в страну, где майнинг легализован. По его словам, прибыль его фермы в Кыргызстане составляла почти $1,5 млн ежемесячно. Причину вывоза своей фермы из страны он объяснил тем, что устал платить «много денег» за покровительство силовикам и работникам энергосектора.

Что предлагают сейчас

Отследить доходы майнеров практически невозможно, ведь они добывают виртуальные деньги. Более того — цифровую валюту, которая не будет храниться на каком-нибудь банковском счете компании.

Единственное, что можно отследить в «производственном процессе», это — электроэнергия, используемая для работы майнеров. Ее и хотят обложить налогом.

Прежде всего Министерство экономики предлагает установить для майнинг-ферм самые высокие тарифы на электричество — 2,5 сома за 1 кВт/ч. А налог составит 15% от затрат на электричество. Если майнинговая компания заплатила за свет 100 тысяч сомов в месяц, ее налоги составят 15 тысяч сомов.

Майнинг-ферма в Бишкеке. Фото: ГСБЭП.

Парламент после обсуждений уже принял в первом чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс. В справке-обосновании документа Минэкономики поясняет, что государство в настоящее время не имеет возможности контролировать доходы майнеров, поэтому необходимо ввести для них налоговую базу.

Главной целью налогообложения майнинга названо пополнение государственного бюджета.

Ведомство рассчитывает, что майнеры будут приносить в казну около 350 млн сомов налогов ежегодно.

Ни словом об угрозе национальной безопасности в законопроекте не упоминается. Более того, уточняется, что он, майнинг, не противоречит действующему законодательству страны.

Как высчитать доходы майнеров

Минэкономики заявляет, что в Кыргызстане около 80 тысяч технических устройств, на которых можно майнить криптовалюту. Именно из этого количества ведомство и подсчитало возможные доходы бюджета.

Министерство не скрывает, что его специалисты погуглили, сколько денег может приносить предпринимателю одно устройство.

Они наткнулись на российский сайт, где приводятся характеристики разного майнингового оборудования. В качестве примера взяли ASIC-майнер Antminer S9 от одного из топовых брендов Bitmain, который потребляет 1,32 кВт/час. В Минэкономики подсчитали, что при загрузке одного ASIC-майнера на 24 часа можно заработать 5,45 доллара США в день или «намайнить» 0,0005668 биткоина. Такая цифра получается при стоимости одного биткоина в 9600 долларов. Однако, необходимо учитывать сильную волатильность курса биткоина — только за последний год его цена варьировалась в пределах от 4,8 тысячи до 12,8 тысячи долларов.

Если загрузить все 80 тысяч устройств в стране, за 30 дней они потребят 76 млн кВт/ч электроэнергии. На вентиляцию, по расчетам Минэкономики, требуется еще 20% электричества. Итого: 91,2 млн кВт/ч в месяц. При тарифе 2,5 сома за киловатт затраты на электроэнергию составляют 228 млн сомов.

15% налога на эту сумму составит 34,2 млн сомов. В месяц.

Что плохого и хорошего в майнинге?

При задержании майнеров в 2019 году Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями поясняла: майнинг-фермы не создают добавочной стоимости, зато оставляют без необходимой электроэнергии реальный сектор экономики. В итоге было решено не подключать к энергосети data-центры и майнинг-фермы.

Бизнес отвечал: майнинг криптовалюты — это инвестиции и экспорт электроэнергии. Таким шансом на экспорт нужно, наоборот, активно пользоваться, а не нарочито пугать инвесторов. Можно сделать тарифы даже выше и пробовать не соседям электроэнергию продавать, а майнерам.

Одним из решений проблемы Нацэнергохолдинг называл создание майнинг-территории вблизи крупной подстанции или гидроэлектростанции. Для добытчиков цифровой валюты правительство было готово предусмотреть мощность 100-200 МВт электроэнергии.

Но в итоге кабмин решил просто поднять тарифы для майнеров и установить налог.